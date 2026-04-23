Dinamo București și Universitatea Craiova joacă pentru calificarea în finala Cupei României

Dinamo București și Universitatea Craiova se înfruntă joi seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în semifinalele din Cupa României la fotbal, într-un meci cu o miză majoră: calificarea în finală, dar și șansa pentru a ajunge în cupele europene.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 apr. 2026, 08:15, Sport

Partida are loc într-un context marcat de rivalitatea dintre cele două formații, precum și de seria negativă a „câinilor roșii” în confruntările directe cu echipa olteană. Dinamo nu a mai câștigat împotriva Craiovei de șase meciuri, ultima victorie datând din august 2024. În acest sezon, cele două echipe au remizat de două ori în sezonul regulat din campionat (2-2 și 1-1). În play-off, oltenii s-au impus cu 1-0.

Dinamo vine după un succes important în campionat, învingând cu 2-1 pe liderul Universitatea Cluj, rezultat care a readus echipa în lupta pentru podium. Bucureștenii ocupă locul 5 și speră să-și asigure un loc în cupele europene prin Cupa României, în cazul în care nu va reuși acest lucru în Superligă.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova traversează o perioadă excelentă. În campionat a reușit să egaleze liderul la puncte după victoria cu 1-0 în fața echipei Rapid București.

Probleme de lot de ambele părți

Craiova se confruntă cu dificultăți majore în poartă, după accidentările lui Isenko și Silviu Lung. Ca soluție de urgență, oltenii l-au transferat pe portughezul Joao Goncalves. În plus, Etim este suspendat, iar Bairam rămâne incert.

Nici Dinamo nu este ferită de probleme. Karamoko și Alex Pop s-au accidentat în ultimul meci. Situația lui George Pușcaș este incertă, atacantul acuzând dureri care ar putea duce la o intervenție chirurgicală.

Câștigătoarea duelului va întâlni în finală pe Universitatea Cluj, care a trecut de FC Argeș, marți, după loviturile de departajare.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
Libertatea
Micul dejun al oamenilor inteligenți | Vlad Ciurea ne spune ce trebuie să consumăm imediat după ce ne trezim, pentru hidratarea sistemului nervos
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor