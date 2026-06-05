Mesaj emoționant al lui Željko Kopić după despărțirea de Dinamo: Am venit ca un străin și plec drept Câine Roșu

„Uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Au fost doi ani și jumătate petrecuți la un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții autentice, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul implicat”, a scris tehnicianul Željko Kopić pe contul său de Instagram.

Kopić a subliniat că mandatul său a însemnat mai mult decât rezultatele sportive.

„Pentru mine a fost mult mai mult decât un loc de muncă, mai mult decât muncă grea și viață la limită. A fost o conexiune cu spiritul lui Dinamo și o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva care să ofere lui Dinamo șansa să continue să crească și să ajungă acolo unde merită să fie, acolo unde cu toții ne dorim să vedem acest club”, a transmis croatul.

Fostul antrenor al „câinilor roșii” le-a mulțumit jucătorilor, membrilor staff-ului, conducerii și suporterilor pentru susținerea primită și a făcut apel la unitate pentru viitor.

„Le doresc tuturor jucătorilor, membrilor staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână împreună, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos în istoria lui Dinamo”, a mai spus el.

Kopić a afirmat că va păstra doar amintiri frumoase din perioada petrecută la club: „Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, fiecare moment de susținere. Doar amintiri frumoase vor rămâne în mine pentru tot restul vieții.”

„Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec drept Câine Roșu. Hai Dinamo!”, a încheiat antrenorul.

Željko Kopić a preluat Dinamo în decembrie 2023 și a condus echipa în 112 meciuri oficiale, contribuind la revenirea în play-off-ul Superligii după șapte ani și clasarea pe locul patru în sezonul recent încheiat.