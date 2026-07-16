SCM U Craiova și CSM Oradea și-au aflat adversarele din grupele FIBA Europe Cup. Dinamo joacă în calificări

CSM CSU Oradea va evolua în Grupa H, în cazul în care nu va obține calificarea în Basketball Champions League. Vicecampioana României va juca turneul de calificare în Basketball Champions League în perioada 14-21 septembrie, la Samokov (Bulgaria). Dacă nu va câștiga turneul, va juca în FIBA Europe Cup.

În acest caz, ar urma să întâlnească în Grupa H echipele: Fribourg Olympic Basket (Elveția), VEF Riga (Letonia), Mykonos BC (Grecia), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) și câștigătoarea dublei dintre BC Parnu (Estonia) și Neftchi SC (Azerbaidjan).

SCM Universitatea Craiova a fost repartizată în Grupa C, alături de Sporting CP (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) și Gence BC (Azerbaidjan).

Dinamo București va încerca să obțină calificarea pe tabloul principal din preliminarii, unde va înfrunta formația KB Peja, din Kosovo, într-o dublă manșă programată pe 23 și 30 septembrie.

În cazul calificării, echipa bucureșteană va fi repartizată în Grupa B, alături de BC Oostende (Belgia), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ungaria), FIATC Girona (Spania), Zastal Zielona Gora (Polonia) și Patrioti Levice (Slovacia).

În sezonul 2026-2027 al FIBA Europe Cup vor participa 48 de echipe, repartizate în opt grupe de câte șase formații.

21 de cluburi implicate în preliminariile Basketball Champions League au fost incluse provizoriu în grupe și vor fi înlocuite, dacă se califică în competiția superioară, de echipe eliminate din calificările FIBA Europe Cup.

Meciurile din faza grupelor FIBA Europe Cup vor începe din 7 octombrie.