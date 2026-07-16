Radu Drăgușin, la prezentarea oficială de la Fiorentina: Vreau să obțin rezultate importante

„Pentru mine contează doar Fiorentina acum. Mi-ar plăcea să rămân aici cât mai mult timp, să obțin performanțe importante și să răsplătesc încrederea pe care clubul a avut-o în mine”, a afirmat fundașul român Radu Drăgușin, împrumutat de formația din Serie A de la Tottenham Hotspur.

Drăgușin a explicat că alegerea Fiorentinei a fost influențată și de prezența directorului sportiv Fabio Paratici, cu care colaborase în trecut.

„Negocierile din această vară au pornit de la un apel din partea directorului Paratici, pe care îl cunoșteam bine. Faptul că el era aici a facilitat transferul și mi-a fost mai ușor să vin. Am ales Fiorentina pentru că are un proiect prin care își propune să dezvolte jucătorii și să obțină rezultate frumoase. A fost o alegere foarte ușoară”, a declarat internaționalul român.

Întrebat despre posibilul transfer la AS Roma în perioada de mercato din iarnă, Drăgușin a confirmat că au existat negocieri, însă acestea nu s-au concretizat.

„Este adevărat că în iarnă au existat și alte negocieri, iar agentul meu a dorit întotdeauna ce este mai bun pentru mine. Dar în această vară, când am auzit de interesul Fiorentinei, am decis în câteva clipe. Negocierile au durat câteva zile, nu m-am gândit prea mult”, a spus fundașul.

Obiectivul este progresul

„Vrem să creștem și să ne îmbunătățim, abia apoi ne putem gândi la alte lucruri. Toți băieții au același scop în minte, sunt plini de determinare și entuziasm. Atmosfera este foarte pozitivă și ne dorim să obținem rezultate importante”, a precizat fotbalistul.

Referindu-se la antrenorul Fabio Grosso, românul a declarat că este încântat de colaborarea cu fostul campion mondial.

„Am vorbit puțin cu Fabio Grosso și sunt sigur că în săptămânile următoare vom intra mai mult în detalii. L-am înfruntat ca adversar pe vremea când antrena în Italia și am văzut că echipele sale practică un fotbal de calitate”, a afirmat Drăgușin.

Fundașul a subliniat că este complet refăcut după accidentarea gravă suferită în sezonul trecut.

„Mă simt bine, sunt recuperat sută la sută și știu ce pot oferi pe teren. Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, dar am crescut mult și am încercat mereu să extrag partea pozitivă din ceea ce am trăit”, a spus el.

Internaționalul român a ținut să mulțumească fostului său club, Tottenham Hotspur, pentru perioada petrecută în Anglia.

„În primul rând, mulțumesc clubului Tottenham, deoarece mi-a permis să mă dezvolt ca om și ca fotbalist. La Londra am descoperit o realitate diferită față de Italia, iar acolo am câștigat un trofeu important, pe care mi-l voi aminti mereu”, a declarat Drăgușin.