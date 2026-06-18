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Ciprian Ciucu, după audierea la DNA: Sunt nevinovat și vreau să-mi duc mandatul la capăt. O să am o tinichea de coadă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii în cadrul procedurilor aflate în desfășurare. El a fost plasat sub controlul judiciar pentru următoarele 60 de zile, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Ciprian Ciucu, după audierea la DNA: Sunt nevinovat și vreau să-mi duc mandatul la capăt. O să am o tinichea de coadă
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Oana Antipa
18 iun. 2026, 16:53, Politic
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UPDATE: Primarul general Ciprian Ciucu a fost plasat de procurorii secției a II-a sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Știrea inițială

Edilul a afirmat că are încredere că investigația va clarifica situația și va demonstra că acuzațiile care îi sunt aduse nu se confirmă.

„Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat”, le-a spus Ciucu jurnaliștilor prezenți la sediul DNA.

Ciucu: Voi colabora cu organele judiciare

Primarul a evitat să ofere detalii despre dosar și a precizat că informațiile referitoare la anchetă vor fi comunicate de procurori.

„Am văzut învinuirile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu mai târziu”, a declarat acesta.

Ciucu a subliniat că nu intenționează să se sustragă procedurilor judiciare și că va pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile solicitate.

„În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare și nu am nimic de ascuns”, a afirmat edilul.

Primarul spune că nu va demisiona

Întrebat despre posibilitatea unei demisii, Ciprian Ciucu a respins această variantă și a transmis că își va continua activitatea în administrația locală.

Potrivit acestuia, ancheta ar putea dura o perioadă îndelungată, însă acest lucru nu îl va împiedica să își exercite atribuțiile.

„Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă… Vreau să-mi duc mandatul la capăt, în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să mă ocup de București și să-mi dedic următoarea perioadă Bucureștiului”, a adăugat primarul.

Întrebat de jurnaliști dacă își va da demisia din funcție, Ciucu nu a oferit un răspuns suplimentar și a încheiat dialogul cu presa.

Nu a comentat întrebările privind campania electorală

Pe parcursul declarațiilor, edilul a fost întrebat și despre persoane care l-ar fi sprijinit în campania electorală.

Acesta a afirmat că nu le cunoaște personal și nu a oferit alte explicații pe această temă.

DNA nu a prezentat deocamdată informații suplimentare privind acuzațiile care fac obiectul anchetei. Autoritățile urmează să comunice detalii oficiale pe măsură ce procedura avansează.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin în contextul unei investigații aflate în desfășurare, iar situația juridică a acestuia urmează să fie clarificată de procurori și, eventual, de instanțele de judecată.

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