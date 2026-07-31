Ciprian Ciucu acuză că instanțele blochează administrația locală: „A devenit inutil să mai avem primari, consilii locale și primării. Decidem în instanță”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat vineri un atac dur la adresa unor decizii ale instanțelor de judecată, despre care spune că blochează proiecte și măsuri administrative adoptate de autoritățile locale.

Într-o postare publicată pe Facebook, edilul afirmă că a ajuns la concluzia că alegerile pentru primării nu și-ar mai avea rostul, dacă hotărârile administrației pot fi suspendate în mod repetat de instanțe.

„Eu zic așa: hai să nu mai facem alegeri pentru primării. Pierdem timpul aiurea. Hai să lăsăm instanțele de judecată să conducă primăriile. Și să vă spun cum am ajuns la această concluzie, ca să înțelegeți absurdul situației și unde s-a ajuns”, și-a început Ciprian Ciucu mesajul.

Primarul Capitalei a prezentat trei exemple despre care spune că ilustrează modul în care hotărârile administrației locale sunt blocate în instanță.

Primul caz vizează o parcare de lângă Muzeul CFR, de pe Calea Griviței. Potrivit lui Ciucu, terenul aparține domeniului public, însă o firmă privată ar fi exploatat parcarea ani la rând fără a deține terenul și fără investiții.

„Acolo, pe domeniul public, o firmă privată face bani de mai mulți ani, fără a deține terenul. A pus o barieră, nu a investit nimic. Încă o mânțocărie în orașul abuzat de manțocăreli”, a afirmat edilul.

Acesta susține că administrația a decis transformarea zonei într-o parcare publică, cu arbori și spații verzi. Compania de Parking era gata să intervină, dar astăzi, „Tribunalul a suspendat avizul Comisiei Tehnice de Circulație emis pentru această parcare, la solicitarea acelei firme private care «opera» acolo tot o parcare, dar fără acte și fără aviz”, spune Ciucu.

Al doilea exemplu invocat de primarul Capitalei se referă la reorganizarea traseelor STB. El spune că, din cauza dificultăților financiare ale societății de transport, a cerut Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) optimizarea unor costuri, astfel încât liniile din afara Capitalei să nu mai ajungă până în centrul orașului.

„Cum situația financiară a STB este în plop, iar plopul levitează la mari înălțimi, efectiv serviciul public nu mai este sustenabil din punct de vedere bugetar… cer ADI TPBI să optimizeze anumite costuri, iar liniile din afara Bucureștiului să nu mai intre până în centrul orașului, pentru că PMB și bucureștenii le decontează și nu mai avem de unde”, a explicat acesta.

Ciprian Ciucu susține că măsura respecta bunele practici europene, potrivit cărora liniile periurbane ar trebui să se oprească în apropierea stațiilor de metrou sau tramvai, și că ar fi adus economii de peste 20 de milioane de lei anual.

„Tribunalul Ilfov, în urma unei plângeri făcute de un politician local dintr-o comună din Ilfov (care caută glorie politică pe banii bucurestenilor), a suspendat decizia, iar acum autobuzele intră din nou până în centru. Costă, poluează, aglomerează”, a scris primarul.

Cea de-a treia speță se referă la reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Capitalei.

Ciprian Ciucu spune că instituția nu fusese reorganizată, deși exista această obligație legală de aproape doi ani, iar noua hotărâre „scădea numărul de posturi cu aproximativ 20%. La peste o lună de la adoptarea hotărârii, după ce aceasta își produsese deja efectele, hotărârea este suspendată.”

„Pentru ca o hotărâre să poată fi suspendată trebuie îndeplinite simultan două condiții: (1) să fie vădit ilegală și (2) să producă un prejudiciu material. Instanța a afirmat că acea hotărâre de Consiliu trebuia să urmeze niște pași prevăzuți pentru hotărârile cu caracter general. Deși oricine din țara asta știe că reorganizările nu sunt regulamente de salubritate sau de parcări și NU au caracter general. Nicăieri în România!”, a susținut Ciucu.

El a mai spus că instanța a apreciat că „sindicatul va înregistra un prejudiciu” prin pierderea unor membri și a cotizațiilor, deși, potrivit edilului, acest argument nu fusese invocat în acțiunea depusă.

„Iar acum stăm cu Primăria nereorganizată, cu posturile blocate și cu oameni neîncadrați pe funcții. Pentru că hotărârea nu a fost suspendată imediat, ci după mai bine de o lună, timp în care și-a produs efectele”, a precizat primarul.

„Acestea sunt doar trei spețe grăitoare din care ne putem da seama că pare să fi devenit caduc și inutil să mai avem primari, consilii locale și primării. Putem decide totul și orice în instanță.”