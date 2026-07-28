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Ciucu, despre o fuziune PNL-USR la alegerile din 2028: Nu ar fi o idee bună. Se poate gândi un proiect politic foarte bun de modernizare a României pentru 2028 cu REPER, PMP și Forța Dreptei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat marți, într-un podcast, că o fuziune PNL-USR pentru alegerile parlamentare din 2028 „nu ar fi o idee bună”, subliniind că se poate gândi, în schimb, „un proiect politic foarte bun de modernizare a României pentru 2028, cu Forţa Dreptei, Partidul REPER, chiar şi Partidul Mişcarea Populară”.
Ciucu, despre o fuziune PNL-USR la alegerile din 2028: Nu ar fi o idee bună. Se poate gândi un proiect politic foarte bun de modernizare a României pentru 2028 cu REPER, PMP și Forța Dreptei
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 iul. 2026, 19:46, Politic
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Invitat marți la Podcasturile Cotidianul, primarul general al Capitalei și lider important din PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu ar fi o idee bună o fuziune a PNL cu USR în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028.

„Nu ar fi o idee bună. În politică, faci fuziuni când nu eşti la putere şi imediat după alegeri, eventual (..) cum s-a salvat Partidul Democrat Liberal când s-a unit cu PNL. Dar de obicei, în politică, 2 plus 2 nu fac 4, fac 3, sau 3 şi jumătate. Şi nu cred că este o idee bună. Cele două partide sunt compatibile, ca alianţă electorală, dar nu cred că sunt compatibile pentru a fi aceiaşi oameni în aceeaşi organizaţie”, a explicat Ciucu la Podcasturile Cotidianul.

El a continuat spunând că PNL poate face „o alianţă electorală largă”, nu doar cu USR, referindu-se aici la partidele de dreapta mai mici.

„Se poate gândi un proiect politic foarte bun de modernizarea României pentru 2028. Sunt partide mai mici, dar partide valoroase. Mă refer la Partidul Forţa Dreptei. Cu Forţa Dreptei am putea avea o fuziune. Poate să fie Partidul REPER, chiar şi Partidul Mişcarea Populară poate să adere la astfel de alianţă. În special [partide] de centru-centru dreapta”, a conchis Ciucu.

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