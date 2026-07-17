UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Anularea alegerilor a fost un moment de ruptură pentru societate și un moment de cumpănă pentru democrația românească. Președintele va veni cu toate elementele necesare atunci când va avea toate datele”

„Ce pot să vă spun sigur este că președintele este extrem de serios, extrem de angajat în a oferi răspunsuri cât mai clare și cât mai convingătoare pentru toți cetățenii români în ceea ce privește această chestiune.

Este foarte importantă pentru România, este foarte importantă pentru democrația noastră și sunt convins că în momentul în care va considera că are suficiente date serioase bine argumentate, va prezenta toate aceste elemente.

Pentru că anularea alegerilor a fost un moment de ruptură pentru societate și un moment de cumpănă pentru democrația românească și evident că acest lucru nu poate trece atât de ușor. În mod sigur, președintele va veni cu toate elementele necesare atunci când va avea toate datele pe care le consideră potrivite pentru a fi prezentate opiniei publice.

Românii au dreptate atunci când așteaptă clarificarea.

Președintele Nicușor Dan este un om care provine din societatea civilă, un om care toată viața lui a avut zeci, sute de procese cu statul român, cu toate instituțiile statului român.

Acum se află în fruntea statului român, cunoaște foarte bine mecanismele statului român, pe unele le-a descoperit mult mai bine de la Palatul Cotroceni. Dar ce vă pot asigura este că este un președinte care acționează în continuare cu maximă bună credință și își dorește ca instituțiile statului român să devină mult mai eficiente, mult mai transparente și să servească cetățenii statului român”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Tind să cred că da, sunt soluții pentru că până în septembrie să avem un Guvern cu puteri depline”

„Tind să cred că da (n.r. vom avea Guvern până în septembrie). Tind să cred că da, sunt soluții pentru că până în septembrie să avem un guvern cu puteri depline. Nu sunt însă sigur pe formula de guvern pe care o vom avea”, afirmă Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Președintele Dan nu se uită la sondaje. Mai puțin să uită spre ambițiile politice ale lui X sau Y. Este preferabil un Guvern majoritar”

„Cred că președintele are capacitatea de a înțelege lucrurile foarte bine și în momentul de față, în relația cu partidele, a încercat să manifeste maximă bună credință, atât timp cât partidele au fost corecte cu domnia sa.

Să nu uităm că totuși a reușit să convingă patru partide să creeze o coaliție, în condițiile în care nu era nevoie de toate patru. PSD cu PNL care guvernează de 20 de ani putea face Guvern și fără USR. (…) Deci a reușit să-i pune din nou la masă inclusiv cu USR-ul. S-a implicat am mai explicat în toate crizele majore prin care a trecut guvernul și a mediat și a reușit împreună cu coaliția să depășească fiecare moment critic.

Președintele în continuare nu se uită nici la sondaje, este interesat ca lumea să înțeleagă exact ce și-a propus dar știe că alegerile sunt foarte departe și își dorește ca România să fructifice oportunitățile pe care le are și mai puțin să uită spre ambițiile politice ale lui X sau Y.

Alegerile sunt în 2028 și în mod normal,coaliția așa sau altfel cu un guvern majoritar sau cu un guvern minoritar, România poate funcționa dacă există raționament politic sănătos axat pe interesele României. (…) Este preferabil un guvern majoritar. (…) Dar există și soluția unui guvern minoritar, așa cum au mai funcționat și în alte situații la fel de complicate.

Asta este preocuparea principală a domnului președinte în momentul de față. Să stea la masă cu partidele până când se va degaja o soluție care va da un vot de investire”, a declarat consilierul Președintelui României.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, crede că România va avea Guvern: „Rămân totuși optimist că în următoarele zile se va degaja o soluție de compromis. În următoarele zile!”

„Dar rămân totuși optimist că în următoarele zile se va degaja o soluție de compromis. În următoarele zile. Rămân optimist în ceea ce privește această chestiune. (…) Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că cetățenii au dreptate. (…) Democratic există și această opțiune pe masă oricând, să întrebăm românii care este soluția cea mai corectă.

Eu însă cred că după ce am avut anul 2023 cu risipă pe toate planurile și cu împrumuturi uriașe, un 2024 complet blocat cu alegeri suprapuse. Un an 2025… Părea că după aceste experiențe toată lumea și-a învățat lecția. Acum însă, uitându-ne înapoi observăm cu foarte multă ușurință decidenții importanței statului român. Au uitat toate aceste experiențe negative. Și tocmai de aceea, oamenii nu.

Și asta se reflectă inclusiv în opțiunile pe care și le manifestă în intențiile electorale. Deci acest lucru este cât se poate de clar și ușor de sesizat de către oricine.

De aceea eu cred că, în momentul de față, dacă prelungim această criză începută încă din 2024 până în prezent, nu reușim să reparăm ceea ce se mai poate repara și doar agravăm lucrurile și trăim noi și noi experiențe care nu fac decât să ne țină blocați pe loc în condiții în care toată lumea evoluează.

(…) Ori dacă noi rămânem în continuare în experimente politice, cu alegerea anticipate, cu noi majorități care pot funcționa sau nu pot funcționa, atât timp cât încă mai avem cel puțin un an și jumătate pe care îl putem fructifica printr-o înțelegere politică serioasă cu un guvern. Dați-vă să rămân în continuare. optimist pe această chestiune”, a spus Eugen Tomac în OFF The Record, pe Mediafax.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, vorbește despre negocierile de la Palatul Cotroceni: „Discuțiile în momentul de față sunt extrem de complexe. Președintele a luat gradual totul, pentru a lăsa și partidelor mai mult timp de reflexie ca formula să fie bine cimentată”

„Situația este complet diferită față de orice s-a întâmplat în România dintr-un motiv foarte simplu: pentru că nu vreau să intervin în discuțiile pe care le-au partidele între ele acum dar reiau și subliniez încă o dată.

Ceea ce domnul președinte a și spus în câteva rânduri: că discuțiile în momentul de față sunt extrem de complexe și datorită inflexibilității pe care o au liderii de partide și datorită surprizelor care au avut loc în urma discuțiilor pe care președintele au avut cu liderii politici. Și surprizele acestea sunt reale.

Și tocmai pentru a nu ne mai trezi într-o nouă situație de blocaj care complică și mai mult lucrurile, președintele a luat gradual această abordare să o schimbe ca și tactică de lucru, tocmai pentru a lăsa și partidelor mai mult timp de reflexie, astfel încât atunci când se agreează o formulă, ea să fie bine cimentată și să ducă spre o direcție care să deblocheze tensiunea politică pe care o traversăm.

Pentru că altfel orice formulă de lucru pe care nu are șansa de a obține cele 233 de voturi ar adânci și mai mult tensiunea în societate. Oamenii au ajuns într-un punct în care, pe bună dreptate, sunt îngrijorați, nemulțumiți și nu cred că bruscarea unei soluții este cheia în momentul de față pentru a depăși acest moment”, a declarat Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, îi face reproșuri lui Ilie Bolojan: „Președintele Nicușor Dan nu este preocupat de crearea vreunei structuri politice. Responsabilitatea pentru a-și păstra majoritatea aparține în exclusivitate primului ministru. Au fost situații în care domnul președinte îl susținea pe domnul Bolojan mai mult decât se susținea domnul Bolojan pe domnia sa”

„Ce pot să spun cu certitudine este că președintele nu este preocupat de crearea vreunei structuri politice sau de aranjamente cu partidele pe diverse calcule politice. Și de altfel se și observă că a încercat în ultimile 12 luni să medieze ori de câte ori a fost cazul, pentru ca țara să aibă un guvern.

Da, dar această criză nu a început odată cu moțiunea de cenzură. Tensiunea din fosta coaliție a început și anul trecut, în luna octombrie, când au fost dezbateri mari pe măsurile asumate pe reforma pensiilor. Au fost dezbateri întregi. Au fost dezbateri și au ajuns la Palatul Cotroceni pe măsurile propuse pe reformă în administrație, cu privire la reduceri. Au fost ulterior dezbateri legate de justiție. Au fost tensiuni, puțin spus, uriașe, după alegerile din Capitală. Au fost tensiuni între partide, au fost neînțelegeri majore pe adoptarea bugetului.

Singurul lider politic care a împins lucrurile înainte și a ținut țara pe o direcție bună și guvernul funcțional a fost președintele României, ca să fie lucrurile foarte clare.

Deci fără implicarea directă a domnului președinte și când a fost pensiune în coaliție pe reforma pensiilor și când a fost pe reforma administrației și când a fost pe chestiunile din Justiție și după alegerile din capitală și pentru adoptarea bugetului și pe reformele și pe angajamentele ce țin de SAGE, președintele României întotdeauna a stat în spatele Guvernului și a insistat în discuțiile cu liderii fostei coaliții ca România să nu intre în această criză.

Moțiunea nu a fost anunțată de pe o zi pe alta. Dezbaterea aceasta între PSD și domnul Bolojan a fost lungă. Responsabilitatea pentru a-și păstra majoritatea aparține în exclusivitate primului ministru. Și primul ministru are suficient de multă autoritate și instrumente pentru a găsi soluții de compromis să nu îi se prăbușească majoritatea.

Deci toată această încercare în a pune într-o anumită lumină persoana domnului președinte este neinspirată și exagerată de cele mai multe ori. Pentru că, repet încă o dată: au fost situații în care domnul președinte îl susținea pe domnul Bolojan mai mult decât se susținea domnul Bolojan pe domnia sa. Asta este realitatea prin care am trecut în ultimile luni înainte de moțiune.

Dar lucrurile s-au consumat și tocmai de aceea și în momentul de față nu mai bruschează lucrurile, încearcă printr-un dialog așezat să se găsească o soluție”, a declarat Eugen Tomac pentru OFF The Record.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Eu când am fost pus în situația de alege ce fac, când țara trece printr-un moment delicat, eu m-am pus pe mine pe ultimul loc”

„Nu o să vorbesc despre domnul Bolojan, dar dați-mi voie să vă spun cum am tratat eu lucrurile în clipa în care domnul președinte Nicușor Dan m-a invitat să formez un guvern.

Eu nu am sărit etapele în politică și niciodată nu mi-am dorit nici să fiu măcar ministru deși repet am avut posibilitatea, PNL-ul m-a invitat de câteva ori să devin membru, PSD-ul să mi-au oferit un loc eligibil. Eu toate etapele în politică le-am parcurs prin muncă și prin votul pe care l-am primit de la cetățeni și așa mi se pare absolut firesc. Dar în momentul în care am primit această propunere, gândiți-vă că eu am mandat până în 2029 în Parlamentul European. Nu pot să neg că statutul de europarlamentar nu este cel mai confortabil în politică. Este cea mai stabilă instituție politică din Uniunea Europeană, Parlamentul European. Ai un mandat pe 5 ani de zile. Indiscutabil venitul pentru un parlamentar european..

Depășind această chestiune, m-am gândit la o singură chestiune atunci când am primit această propunere: că în viața politică trebuie să faci și ceea ce este necesar uneori, nu doar ceea ce… consider că este mai bine pentru tine. Și îți faci sacrifici. Da. Și în această cheie am tratat această invitație. Aș fi avut un mandat limitat de câteva luni de zile, dar cu conștiința împăcată că atunci când am fost pus în situația de alege, ce fac, când țara trece printr-un moment delicat, eu m-am pus pe mine pe ultimul loc. Tocmai pentru că asta cred că este foarte important. Și cred că în acest moment liderii politici trebuie să dea dovadă de patriotism, de disponibilitate, de flexibilitate și de a pune pe primul loc interesul ce trece în urmă”, declară Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, îl atenționează pe președintele PNL: „Există momente în politică când un om de stat face ce este bine pentru țara lui, nu pentru el. Și eu cred că asta trebuie să facă domnul Bolojan acum. Domnul Bolojan poate face un gest patriotic pentru România și poate fi ceva mai flexibil într-un moment de criză”

„De peste 70 de zile avem această criză. (…) Dați-mi voi să nu spun chiar tot ce cred într-un moment atât de tensionat. Pentru că nu vreau să las sentimentul că pun umărul la complicarea situației. Dar eu, totuși, aș sublinia ceva extrem de important. Domnul Bolojan poate face un gest patriotic pentru România și poate fi ceva mai flexibil într-un moment de criză. Aici nu e vorba nici de orgoliu, nici de calcul politic, nici de mize politice de context, ci miza este stabilitatea României din toate punctele de vedere, nu numai economic.

Și există momente în politică când un om de stat face ce este bine pentru țara lui, nu pentru el. Și eu cred că asta trebuie să facă domnul Bolojan acum”, declară Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Cred că la ora actuală sunt toate scenariile pe masă. Tehnic există soluții pentru a ieși din acest blocaj. Pierderea fondurilor europene va fi un dezastru pentru România”

„Cred că la ora actuală sunt toate scenariile pe masă. Totul este ca liderii PSD și PNL să agreeze totuși o formulă de lucru. (…) Ambele partide în egală măsură și-au autoimpus niște limite pe care nu vor să le depășească în momentul de față. Cred că este vorba de partide, pentru că și liderii la rândul lor vin în spate cu mesaje asumate politic, pentru că altfel n-ar fi mers. În mod normal, tehnic există soluții pentru a ieși din acest blocaj. A existat o moțiune. Moțiunea a luat un număr de voturi foarte mare, record. Într-o democrație mesajul este foarte clar și puternic. Lucrurile se resetează. S-a încercat formarea unui nou cabinet, n-a reușit. Prin urmare eu cred că lucrurile sunt oarecum echilibrate și evident că încrederea s-a prăbușit între partide, dar aici nu discutăm despre soluții pe care trebuie să le propună partidele pentru a-și face bine lor, ci până la urmă pentru astea sunt alese să facă bine România.

(…) Dacă vom pierde fondurile europene, țara intră într-o criză suprapusă cu cea politică extrem de periculoasă. Și o spun cât se poate de apăsat. Pierderea fondurilor europene va fi un dezastru pentru România. Mai avem câteva săptămâni în care putem să închidem ceea ce nu s-a reușit în patru ani de zile. Noi ne-am asumat aceste angajamente. Gândiți-vă că pe lângă riscul de a pierde banii pe care ni-i pune gratis la dispoziție Uniunea Europeană, există riscul să restituim banii pe care nu i-am cheltuit, exact așa cum ne-am angajat. Sunt foarte multe șantiere care sunt în proporție de 90% încheiate lucrările, dar contractul este foarte clar. 100% trebuie făcută recepția pentru proiecte”, susține Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Președintele Dan a fost consecvent, a propus un lider liberal, numărul 2 în partid”

„L-am anunțat pe președinte că mi se pare cel mai înțelept să îmi depun mandatul, să nu continuăm pe această linie, tocmai pentru că scutim criza cu încă câteva zile și evident că să aibă domnia sa timp pentru a organiza noi consultări sau discuții cu partidele politice.

Și atunci mi-a transmis să nu mă grăbesc cu anunțul. Să mai aștept și ulterior m-a invitat pentru ziua de duminică, la ora 9. Da, mi-a spus să vin la 9 fără 5 minute să mă prezint la Palatul Cotroceni și evident că atunci am. (…) L-am informat sâmbătă seara despre decizia mea de a nu merge mai departe pentru că mi se pare mult mai corect să nu prelungesc cu câteva zile această criză și cred că soluția va fi totuși să discute din nou cu partidele politice pentru formarea unui guvern cu o componentă puternică politică.

(…) Președintele a fost consecvent, a propus un lider liberal, numărul 2 în partid, fiind prim-vicepreședinte domnul Veștea președinte al Consiliului Județean Brașov. Un om în care are încredere, pe care l-a desemnat care din nou nu are opțiune să creeze o majoritate și suntem în această situație în care partidele trebuie să conștientizeze că soluția pentru ca România să iasă din această criza prelungită”, povestește Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, vorbește despre momentul când a realizat că nu va primi votul de învestitură: „A existat o reacție destul de incorectă a primarului general Ciucu. Da, atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție de Guvern”

„Imediat însă, după mai multe discuții pe care le-am avut cu PNL-ul, a existat o reacție destul de incorectă a primarului general cu privire la discuția destul de cinstită pe care am avut-o.

A ieșit atunci și a spus că nu se poate, că sunt prea mulți oameni pe care îi propun eu apropiați de PSD. Ceea ce mi s-a părut incorect. În condițiile în care toată echipa pe care am propus-o eu este formată din oameni foarte bine pregătiți.

Faptul că sunt intelectuali care nu au avut poziții publice pro un partid sau altul de dreapta sau de centru-dreapta, nu este un criteriu. Da, atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție pe care de principiu exista un acord de a o pune în aplicare.

Eu mi-am dat seama atunci și evident că ulterior au mai apărut și alte voci care încercau să acrediteze ideea aceasta că nu este o soluție potrivită formarea unui guvern format din specialiști pentru a ieși din blocajul în care ne aflam atunci.

Și după discuția cu UDMR care a spus că, evident, pentru ei este mult mai confortabil să convingă partidul cu un guvern politic. Un guvern politic care nu există nici acum și… Pe măsură ce ne apropiam de ziua depunerii programului de guvernare la Parlament, practic niciun partid nu-și asumase.

PNL-ul de fapt a dat o decizie. A urmat a doua zi USR-ul, PSD-ul a spus că se mai gândește. Mi-am dat seama că de unde am plecat și unde am ajuns era o diferență foarte mare de la o zi la alta, deși în discuțiile informale toată lumea îmi transmitea că există încă soluții de a reașeza lucrurile. Dar evident că nimeni nu venea cu propuneri concrete cum… putem debloca situația creată chiar de domniile lor.

Și în clipa în care am constatat că perspectiva de a obține un vot de învestire a scăzut semnificativ, am avut o discuție cu colegii mei, i-am informat că nu mai avem nicio șansă să obținem un vot de investire în Parlament. Și ca un om responsabil, mi-am dat seama că pur și simplu în condițiile în care știi, că nu ai nicio șansă de reușită, să mai prelungești cu încă 5 zile o criză.

Eu am crezut că, totuși, am înțeles mesajul, vreți să rămâneți tot partidele. Este în regulă, e legitim, de aia sunt partide politice în Parlament. Am hotărât să mă retrag, tocmai pentru că mi se părea incorect din partea mea să prelungesc cu bună știință încă cinci zile criza politică”, dezvăluie Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluie negocierile pentru formarea Guvernului: „La început am fost optimist, în primele trei zile n-am avut emoții”

„ Am discutat cu domnul președinte și am prezentat odată, la două, trei zile, prezentam o situație cu privire la evoluția. La început am fost optimist, în primele trei zile n-am avut emoții și de aceea am discutat cu foarte multă lume, am pregătit un program de guvernare pliat pe prioritățile ce țin de interesele țării, pe măsuri pe care partidele într-o situație stabilă, cum părea la început această coaliție. au ezitat să și le asume, deși nu aveau o problemă politică serioasă.

După mine sunt două urgențe de grad zero pentru România, pe care nu le putem amâna: reforma administrației. Suntem singura țară din Europa care, după ce a intrat în Uniunea Europeană, nu și-a făcut o reformă administrației.

Și doi, digitalizarea. Este inadmisibil, inclusiv țări care nu sunt în Uniunea Europeană au reușit să digitalizeze administrația în proporție de 60-70%. (…) Să știți că am găsit inclusiv pe digitalizare oameni capabili să implementeze proiecte prin care să reușim să creăm cel puțin infrastructura necesară pentru a continua agresiv și rapid procesul de digitalizare.

Suntem în coada clasamentului la nivel european, doar 27%, în condițiile în care media este de peste 60%. (…) Am gândit un program destul de ușor de implementat privind alfabetizarea digitală pentru oameni de toate vârstele. Asta nu face nimeni în România. Din păcate, pentru că orice om în vârstă care are nevoie, fie în relația casa de pensii, fie în relația cu orice entitate, nu are la cine apela. Și cred că asta este o problemă destul de serioasă și care trebuie corectată pe viitor”, a declarat Eugen Tomac în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Legea salarizării, așa cum arată astăzi, nu poate trece”

„Legea salarizării, așa cum arată astăzi, nu poate trece. Legea salarizării, așa cum arăta atunci când am discutat-o… cu ministrul muncii de unul Pîslaru, la fel nu putea fi acceptată.

Și eu cred că este nevoie în continuare de un dialog consistent și serios cu toate părțile implicate. E clar că nu poți să-i mulțumești pe toți dar dacă 85% din beneficiarii acestei legi, care, atenție, nu urmărește majorarea salariilor, va mulțumi aparatul public, atunci evident că, din punctul meu de vedere, ea poate fi asumată.

Dar la cum arată astăzi, este foarte, foarte dificil să primească un vot de încredere în Parlament, din punctul meu de vedere”, afirmă Tomac.

UPDATE, Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: ”Guvernul cu care m-am prezentat eu avea un mandat limitat. 4-5 luni, până ne asumam răspunderea pe toate reformele din PNRR”

„Președintele a considerat că sunt o persoană potrivită într-un moment de criză, într-un moment în care partidele nu-și mai vorbeau între ele, să venim cu această soluție de guvern format din specialiști conduși de mine.

Dar atenție, este foarte important ceea ce vă spun și am fost destul de cinstit în discuțiile cu toate partidele. Le-am explicat că guvernul cu care m-am prezentat eu va avea un mandat limitat. 4 luni, 5 luni, până ne asumam răspunderea pe toate reformele ce țin de jaloanele din PNRR. Și asta se încheia până la această oră. Nu mai aveam această presiune în relație.

Indiscutabil, îmi asumam răspunderea. Păi nu votează nimeni. Nu vedeți că astea sunt motive pentru care s-a spart și coaliția?

Indiscutabil că respect rolul Parlamentului. Doar că vreau să fiu cât se poate de clar și am și spus care sunt pașii pe care urmează să-i parcurg. Evident că exista și riscul ca guvernul pe care l-am propus în cazul în care avea votul Parlamentului să pice în 20 de zile după ce ne asumam răspunderea pe tot pachetul de măsuri în ceea ce privește angajamentele pe PNRR”, a spus Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Atât în 2022 cât și în 2023 am avut negocieri cu Partidul Național Liberal să facem fuziune. Sub mandatul domnilor Cîțu și Ciucă”

„PMP-ul nu a mai candidat din 2020. A mai participat în alianța ADU. Și ulterior lucrurile au intrat într-o zonă. Sigur că am mai avut experiențe, pe astea le pot spune pentru că sunt importante ca evoluție politică fiind om de dreapta. Atât în 2022 cât și în 2023 am avut negocieri cu Partidul Național Liberal să facem fuziune. Am avut și înțelegere, am și dat și vot pentru acest lucru. Când a fost să semnăm protocolul… Sub mandatul domnului… Și Cîțu și Ciucă.

Nu s-a mai făcut fuziunea pentru că li s-a părut că ceea ce solicităm noi este mult prea mult și din alte rațiuni pe care nu vreau să le comentez public. Dar disponibilitatea mea în a colabora cu ei a fost întotdeauna destul de clar asumată. Am candidat și am obținut în 2012 când am intrat pentru prima dată. în Parlamentul României, am obținut 80% în calitate de membru PDL”, dezvăluie Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Pe președintele Nicușor Dan îl cunosc din 2000. Atunci când și-a asumat această candidatură m-a contactat”

„Tocmai pentru că după această dezbatere internă prelungită cu mize extrem de… neortodoxe, ca să le spun așa, dar ea s-a închis aceea s-a încheiat acea etapă. Eu mi-am concentrat. energia și m-am implicat ulterior, după anularea alegerilor, alături de președintele Nicușor Dan, pe care îl cunosc din 2000, din anul 2000. (…) De când era ONG-ist, de când avea grupul de acțiune grupul tine pentru acțiune chimică și am păstrat o relație extrem de civilizată și de corectă și ne-am intersectat cu diferite ocazii. Atunci când și-a asumat această candidatură m-a contactat, m-a invitat să fac parte din echipa domniei sale, am participat cu toată convingerea, nu regret nici o clipă implicarea de atunci”, a declarat Eugen Tomac în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Domnul Ciolacu m-a invitat și mi-a și propus locul 3 pe lista alianței PSD-PNL. Am refuzat. Aveam o înțelegere deja agreată cu USR-ul și cu Forța Dreptei. Partidul PMP juridic există, dar partidul nu a mai candidat”

„Deci PMP-ul este un partid care a fost scos din Parlament în 2020. Nu o să intru în povestea de atunci. Noi am avut voturile, s-au numărat timp de 3 zile la BEC în 2020 voturile. Și ulterior a existat o încercare destul de abruptă de a prelua acest partid. Eu fiind membru PMP, deși nu mai eram președinte pentru că m-am retras după alegerile din 2020, totuși acest partid a avut, după PSD și PNL, cei mai mulți aleși locali. Și evident că mii de oameni, când solicită să revin în fruntea partidului, nu poți ignora această realitate. Doar că succesiunea de mici șicane interne ne-a dus în situația în care n-am mai putut evolua politic. Și eu am acceptat această situație, deși am încercat împreună cu USR și cu domnul Orban să construim o alternativă. N-a funcționat din rațiuni pe care nu vreau să le comentez dar cu toate că președintele premierul de atunci domnul Ciolacu m-a invitat și mi-a și propus locul 3 pe lista alianței PSD-PNL, că azi văd că se ceartă și sunt foarte supărați. (…) Și eu am refuzat să candidez atunci pe lista PSD-PNL pentru că aveam o înțelegere deja agreată cu USR-ul și cu Forța Dreptei să rămânem în această construcție.

Rezultatul îl știm de la alegerile europarlamentare pentru că au comasat atunci alegerile locale cu alegerile europarlamentare. Nimeni din cei care astăzi sunt foarte revoltați și apără democrația nu a avut măcar o fărâmă de reacție cu privire la acest abuz, pentru că atunci a fost un abuz fără seamă. Am înțeles mișcarea făcută, s-a consumat acea etapă iar eu după aceea nu m-am mai implicat politic foarte activ.

Partidul juridic există, dar partidul nu a mai candidat”, susține Eugen Tomac.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Au fost două abordări ale partidelor. Unii erau: „dom’le, ăștia au înjurau prea mult PSD-ul” sau „dom’le, pe ăsta nu îl puteți propune că n-a înjurat niciodată PSD-ul”. A fost mult mai comică uneori situația”

„Atunci am spus pentru a avea credibilitatea necesară în relația cu partidele trebuie să fim cât mai flexibili și să-i asigurăm dacă este nevoie și printr-un acord în scris că toți membrii cabinetului vor fii oameni din afara partidelor care se află în Parlament, că toți secretarii de stat vor fi numiți de mine după ce voi consulta toate partidele care susțin guvernul la învestire. Secretarii de stat urmau să fie apolitici. Din afara partidelor politice. Și inclusiv prefecții. Acum e o chestiune de discutat, pentru că mi s-a părut de bun simt să vin să spun: domnule, eu nu cunosc atât de mulți specialiști în această țară, încât să fiu singurul care crede că îi poate găsi pe cei mai potriviți. Vă rog frumos să propuneți oamenii în care aveți încredere, cu care ați colaborat din societatea civilă, din corporații, din companii, astfel încât eu să am posibilitatea și asta am și făcut. Am avut, cred că, peste 50 de interviuri, am discutat aproape pentru fiecare minister cu cel puțin 2-3 persoane tocmai pentru ca decizia să fie a mea. În ceea ce privește miniștrii.

Și chiar și atunci când un partid sau altul a avut rezerve față de una sau altă propunere, evident că mi-am revizuit poziția tocmai pentru. Au fost două abordări. Unii erau, dom’le, ăștia au înjurau prea mult PSD-ul, deci nu puteți să veniți pentru că la grup nu vor avea suport. Și aici am găsit un compromis pe care l-am făcut evident

garantându-le tuturor că oamenii pe care îi propun vor fi extrem de onești și responsabili în relația cu toate partidele, deci nu vor avea o agenda politică.

A fost mult mai comică uneori situația: Dom’le, pe ăsta nu îl puteți propune că n-a înjurat niciodată PSD-ul. Acestea erau criteriile, unele dintre discuțiile evident informale.

Eu am ajuns și am avut inclusiv înțelegere din partea tuturor miniștrilor propuși că atunci când lucrurile se blochează în negocierile cu partidele în ceea ce privește votul să putem să înlocuim orice nume din lista propusă. Și evident că acest lucru l-am transmis atunci și partidelor tocmai pentru că am vrut să fiu cât se poate de flexibil și să găsesc compromisul necesar pentru a oferi o perspectivă”.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluie problemele din formarea unui nou Guvern: „În negocieri, a fost multă presiune pe tema secretarilor de stat și a prefecților”

„Întrebarea pe care o ridică domnul președinte este următoarea: Ok, eu v-am oferit o soluție pentru a ieși din această criză. Și discuția pe care am avut-o atât la consultările de la Palatul Cotroceni, imediat după moțiune, și ulterior cele pe care le-a avut. domnul președinte cu liderii partidelor politice, cele informale. Din această consultare și dialog direct cu domniile lor, a reieșit foarte clar că există o disponibilitate destul de mare de a oferi încrederea pentru formarea unui cabinet de miniștri tehnocrați, deci apolitici. Da, și inclusiv cu numele propus de președinte nu a ridicat niciun fel de semne de întrebare.

Singura chestiune pe care… Probabil trebuia să o facem pentru a nu mai fi în situația prin care am trecut, să se semneze o înțelegere, pentru că observăm o chestiune extrem de periculoasă, și anume că angajamentele pe care astăzi cineva și le asumă că pot fi puse în practică, se schimbă și scena politică evoluează uneori de la o oră la alta, extrem de imprevizibil și asta ne-a dus în acest blocaj.

Pentru că eu am fost la discuțiile de la Palatul Cotroceni imediat după moțiune și cu excepția UDMR, toate partidele – cu rezervele de rigoare, evident că era pentru prima dată când se discuta acest subiect – n-au refuzat această formulă de lucru. (…)

Și nu doar după prima, inclusiv după discuțiile pe care le-a avut domnul președinte cu liderii politici. Eu însumi am avut discuții și informale și oficiale cu liderii partidelor politice și nimeni nu a spus expres de la început sau până în ultima clipă în care au dat votul că vor refuza să susțină un cabinet format din tehnicieni. Și asta evident că ne-a surprins pentru că atunci când ai o problemă față de un proiect politic propus, îți pui punctul de vedere din prima. Dom’le, nu cred că este o soluție corectă pentru noi. Cel puțin UDMR-ul asta a spus. Credem că o soluție mult mai potrivită este formarea unui guvern politic. (…) La PSD au fost puncte de vedere de asemenea diferite pe principiu, ok, guvern tehnic, dar ce faceți cu secretarii de stat? Domnul Bolojan la fel a spus, am înțeles, propuneți o echipă de specialiști, ce faceți cu secretarii de stat, dar și cu prefecții?

Și atunci, pentru că am văzut că există foarte multă presiune pe acest subiect, m-am consultat și cu domnul președinte și inclusiv cu oamenii pe care i-am invitat să facă parte din echipa mea”, a declarat Eugen Tomac pentru Mediafax.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Cred că (n.r George Simion) prin deciziile pe care le va propune, va pune sub semnul întrebării credibilitatea României”

„AUR până nu-și clarifică chestiunile ce țin de poziționările cheie cu privire la mesajul ce ține de atașamentul nostru față de Uniunea Europeană și NATO, lucrurile rămân discutabile, dar nu sunt eu în poziția de a le da direcția pe care trebuie să-și o asume este problema lor. Trăim într-o societate deschisă oamenii au dreptul să voteze. Eu nu cred că toți votanții aur sunt împotriva Uniunii Europene și împotriva NATO. La fel cum nu este clar și mesajul lor în ceea ce privește această ambiguitate. Și aici o să fiu foarte explicit.

Inclusiv președintele României spune foarte clar că România trebuie să aibă o abordare predictibilă în ceea ce privește direcția țării. Putem fi de acord sau nu cu multe lucruri care se întâmplă în imediata noastră vecinătate, dar nu putem pune sub semnul întrebării că la ies de noi există un război de agresiune foarte clar. (…) Cred că (n.r George Simion) prin deciziile pe care le va propune, va pune sub semnul întrebării credibilitatea României, așa cum au făcut și alți lideri europeni, care au pus sub semnul întrebării nevoia de solidaritate cu Ucraina, un stat care este agresat. (…) Da, dar poziția a Uniunii Europene și a NATO… (…) Nu poate scoate un singur om țara din aceste structuri, dar poate prin pozițiile politice pe care și le asumă să dea un semnal nedorit în ceea ce privește funcționarea acestor structuri cheie care ne garantează și securitatea și prosperitatea. (…) N-aș vrea să trăim experimente prin care unitatea europeană este pusă sub semnul întrebării. Uniunea Europeană nu este perfectă. Uniunea Europeană are de îmbunătățit multe lucruri. Uniunea Europeană este o uniune de state cu păreri diferite, cu tradiții diferite, cu moduri de lucru. Dar totuși acest proiect este un proiect de succes. Este singurul proiect care după cel de-al doilea război mondial. (…)Filozofia însă și a Uniunii Europene este de a accepta diversitatea și de a construi exact pe această linie.(…) Dar asta vreau să spun că proiectul european funcționează. El a reușit să depășească cele mai mari crize prin două măsuri extrem de importante și până la urmă asta a oferit și succesul proiectului european și anume mai multă integrare și extindere (…).

Avem și cazul celălalt cât se poate de concret și, repet, nu vreau să rămânem doar în logica asta, dar când partenerul cel mai important care ne garantează securitatea ne solicită odată la zeci de ani sprijinul într-o operație militară cheie cum a fost intervenția din Iran. Și noi în Parlament ne prefacem că nu înțelegem mesajul pe care l-a transmis președintele Trump către România, iarăși e un semn de întrebare. (…) Rămân la opinia mea că în relația cu Statele Unite trebuie să fim predictibili și să avem o abordare unitară. Pentru că chestiunile de securitate sunt vitale pentru oameni. (…) Nu suntem în situația de a sta în fața nimănui pe poziție de ghiocel. Cred că ceea ce este foarte important este să fii consecvent, predictibil și asumat în angajamentele pe care pe arăți, indiferent de culoarea politică. Deci asta este convingerea mea. Suntem într-un context în care predictibilitatea și seriozitatea în relațiile internaționale este extrem de importantă. (…) Într-un context atât de sensibil cu atât de multe evoluții imprevizibile, eu cred că pentru noi ca țară este important să rămânem în consecvenți, predictibili și asumați în înțelegerile pe care le avem, inclusiv cu Statele Unite și cu ceilalți parteneri. Asta este poziția mea, cred că este important să ne gândim și la evoluțiile în regiunea noastră imediată. Avem o responsabilitate uriașă și față de cetățenii români care locuiesc și în alte state.

Există credibilitate serioasă în ceea ce ne privește în relația cu aceste state (n.r musulmane) și eu cred că sunt multe lucruri care pot fi impulsionate”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan: „Criza arată că România are o problemă serioasă. Noi trecem printr-o criză care a început în 2024”

„Din nefericire, România se află într-un punct extrem de complicat iar efectele acestor decizii politice nefericite, aș insista să spun acest lucru, sunt foarte periculoase. Periculoase, în primul rând, pentru că această criză prelungită arată că România are o problemă serioasă. Neîncrederea actorilor politici în angajamentele pe care își le asumă la rând și produc efecte, iar cel mai neplăcut lucru între toate aceste chestiuni este că, la sfârșit, nota cea mai scumpă o plătește cetățeanul român. Eu când aud oameni politici care spun că țara noastră este cea mai importantă, prioritatea este România, interesele României sunt să ne respectăm angajamentele, dar acțiunea politică denotă cu totul altceva prin deciziile pe care și le asumă, evident că asta îmi provoacă foarte multă îngrijorare. Până la urmă, jocul democratic îți oferă o paletă largă de acțiune inclusiv moțiunea sau poziția de a nu susține un cabinet, de a nu îți respecta angajamentele până la capăt în situația în care jocul politic te obligă să-ți aperi interesele dar astea sunt lucruri care se pot face într-o situație în care să spunem economia țării este stabilă în condițiile în care oamenii au așteptări mai mari pe o zonă sau alta fie socială fie ce ține de educație, fie ce ține de taxe și economie. Ai această marjă de manevră într-o situație stabilă te poți juca cu democrația. Însă, în momentul de față, noi trecem printr-o criză prelungită care a început în 2024, cu alegeri suprapuse, cu alegeri anulate. (…) O succesiune de evenimente politice care au lăsat urme. Consecințele acestor evenimente sunt extrem de ușor de sesizat în spațiu public, pentru că nemulțumirea oamenilor este reală. Ea a devenit tot mai ușor de sesizat, tocmai pentru că cetățenii înțeleg multe lucruri și…Pe cale de consecință au și votat atunci când au simțit că riscurile ca România să se îndrepte într-o altă direcție, au fost destul de mari, aventurile politice la rându-i au fost sancționate.

Însă în criza aceasta prelungită oamenii încep să-și pună întrebări tot mai serioase cu privire la capacitatea liderilor politici de a lua decizii în interesul acestei țări. Și de aceea eu cred că în momentul de față, orice zi în plus în care noi nu avem un Guvern cu puteri de pline, indiferent de coloratura lui, sunt foarte explicit pe această chestiune. Deci indiferent de coloratura lui. Spun indiferent în sensul că există formule de lucru cu un guvern asumat clar politic, cu o susținere stabilă asumată în Parlament sau un guvern minoritar, evident”.

OFF The Record I Invitat: Eugen Tomac, consilierul Președintelui Nicușor Dan

De peste două luni, România se află într-o profundă criză politică iar președintele Nicușor Dan a declarat că el în continuare nu înțelege de ce nu a trecut de votul Parlamentului Guvernul premierului desemnat și ulterior retras, Eugen Tomac.

Ce știe Eugen Tomac, europarlamentar dar și consilier onorific al președintelui, propus premier, din culisele negocierilor pentru formarea unui nou Guvern? De ce eșuează mereu discuțiile pentru deblocarea crizei politice? Unde greșește PNL și unde greșește PSD? Ce soluții sunt pentru un nou Executiv: Guvern politic, Guvern minoritar sau Guvern tehnocrat? Este președintele României, Nicușor Dan, dependent de PSD? De ce nu desemnează un nou premier? A fost propunerea ca Adrian Veștea să fie premier desemnat o greșeală a Președintelui Nicușor Dan? Alegerile anticipate reprezintă o soluție pentru deblocarea crizei? De ce nu reușește medierea președintelui Dan?

Despre toate acestea și multe altele – discutăm cu Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.