Nicușor Dan, despre fenomenul dezinformării: În vara anului 2027 trebuie să avem o lege care să prevină distorsionarea mesajelor din spațiul public

Nicușor Dan a explicat că problema combaterii dezinformării trebuie abordată separat în ceea ce privește audiovizualul și rețelele sociale.

„Trebuie să împărțim în două, între audiovizual și rețele sociale, mai întâi. Și cei de la CNA au venit către noi cu niște propuneri de modificare a legii astfel încât, de exemplu, liniile mari sunt două: raza de acoperire a CNA-ului să fie ceva mai mare și sancțiunile să fie proporționale cu valoarea banilor azi și nu când a fost făcută legea. Deci asta este partea de audiovizual. Pe partea de rețele sociale, avem mult, mult de recuperat. Avem cele două normative europene, DCA și TTPA, cu care suntem departe de implementare”, a declarat președintele miercuri.

Președintele a adăugat că își propune să înțeleagă în detaliu fenomenul dezinformării, însă: „Progresele pe care le-am făcut nu sunt grozave”.

Nicușor Dan consideră că toate lecțiile desprinse din ultimele rânduri de alegeri trebuie incluse într-o lege în vedere prevenirii dezinformării la alegerile din 2028.

„Pentru că o să avem niște runde de alegeri în 2028, eu cred că în vara anului 2027 trebuie ca tot ceea ce noi am văzut în trecut să fie cuprins în lege aprobată de Parlament, astfel încât să prevină pe cât posibil distorsionarea a mesajelor din spațiul public”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a avertizat și că lipsa unui răspuns prompt din partea autorităților române alimentează acest fenomen.

„Nu pot eu să garantez acum pentru toate autoritățile din România, dar aici aveți perfectă dreptate. De foarte, foarte multe ori, autoritățile nu reușesc să dea răspunsul în timp real și, dacă rămâne o plajă de incertitudine de 6 ore, 12 ore, ea este umplută cu fel de fel de supoziții”, conchide președintele.