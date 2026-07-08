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Nicușor Dan, despre criza politică: Nu văd încă o soluție de majoritate. Liderii trebuie să o spună public

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după summitul NATO de la Ankara, că, la mai bine de două luni de la declanșarea crizei politice, nu vede încă o soluție clară pentru formarea unei majorități guvernamentale și le cere liderilor partidelor să își asume public variantele pe care le susțin.
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Andrei Rachieru
08 iul. 2026, 17:41, Politic
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Întrebat dacă a discutat în această perioadă cu vreunul dintre foștii președinți ai României, având în vedere că și aceștia au gestionat crize politice în timpul mandatelor lor, Nicușor Dan a răspuns categoric: „Nu”.

Șeful statului a precizat că, deși în ultimele săptămâni au existat numeroase contacte și negocieri, în acest moment nu consideră că s-a conturat o soluție.

„Dincolo de asta, în toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a anunțat că principala miză a întâlnirii programate luni cu liderii formațiunilor politice este clarificarea opțiunilor privind formarea unei majorități parlamentare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat șeful statului.

Președintele a transmis astfel că responsabilitatea depășirii blocajului politic aparține în primul rând partidelor parlamentare, care trebuie să își prezinte public soluțiile pentru formarea unei majorități și a unui nou guvern.

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