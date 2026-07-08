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Nicușor Dan, despre cina de la Cluj-Napoca la care a participat și Sacha Dragic: Îmi doresc să am cât mai multe astfel de întâlniri cu oameni relevanți

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri faptul că participarea sa la cina organizată în cadrul evenimentului Techsylvania nu a avut ca scop o întâlnire cu omul de afaceri Sacha Dragic. El a subliniat că reuniunea a fost dedicată dialogului cu investitori internaționali despre oportunitățile economice ale României.
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Petronela Dumitrescu
08 iul. 2026, 18:00, Politic
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Întrebat miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, ce a discutat la cina organizată la Cluj, la care a participat și omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul celei mai mari firme de jocuri de noroc din România și investitor minoritar în compania One, președintele Nicușor Dan a venit cu explicații.

„Nu m-am dus acolo ca să mă întâlnesc cu domnul Dragic”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că, în lipsa contextului politic tensionat din ultimele luni, ar fi participat la mai multe evenimente din cadrul Techsylvania și a subliniat că la cina respectivă au fost prezenți aproximativ 10-12 invitați, pe care i-a descris drept cei mai importanți participanți ai evenimentului.

„La cina pe care o cunoașteți au fost prezenți 10-12 oameni, cei mai importanți din cei 3.000 care au participat la eveniment, care au avut curiozitatea să discute cu președintele României despre oportunități de afaceri în România și despre cum vede președintele viitorul economic al acestei țări. Îmi doresc să am cât mai multe astfel de întâlniri cu oameni relevanți”, a conchis acesta.

Întâlnire Nicușor Dan-Dragic la o cină privată în Cluj-Napoca

Nicușor Dan și Sacha Dragic s-au întâlnit săptămânile trecute la o cină privată organizată la Cluj-Napoca, eveniment care a atras atenția publică.

Președintele Nicușor Dan a făcut o escală specială pentru a discuta cu lideri din tech și afaceri.

Sacha Dragic este fondatorul celei mai mari companii de jocuri de noroc din România și un investitor major în sectorul imobiliar.

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