Siegfried Mureșan: Prelungirea PNRR este imposibilă în acest moment. PSD vinde o iluzie care pune în pericol fondurile europene

Într-o postare publicată pe Facebook, Mureșan afirmă că mesajele PSD privind posibilitatea prelungirii PNRR se bazează pe un amendament depus de Grupul Comuniștilor din Parlamentul European la un raport referitor la activitatea Banca Europeană de Investiții pentru anul 2025.

„Raportul privește activitatea Băncii Europene de Investiții pe anul 2025, instituție care nu are niciun rol în gestionarea PNRR-urilor statelor membre”, a scris eurodeputatul.

Acesta susține că Parlamentul European a solicitat încă de anul trecut Comisia Europeană prelungirea termenului de implementare a PNRR, însă Executivul european nu a propus o astfel de măsură.

„Cu mai puțin de două luni înainte de termenul-limită de finalizare a PNRR, Comisia Europeană – singura instituție abilitată, conform legislației, să decidă o eventuală prelungire – nu doar că nu a propus o astfel de măsură, ci a transmis în mod repetat statelor membre să prioritizeze proiectele mature pentru a finaliza PNRR-urile până la 31 august”, afirmă Mureșan.

Europarlamentarul PNL consideră că prioritatea este accelerarea implementării reformelor și susține că întârzierile au fost generate de strategia PSD din perioada guvernării începute în 2021.

„Am ajuns în criză de timp deoarece, din prima zi în care a intrat la guvernare, în anul 2021, Partidul Social Democrat, în loc să accelereze implementarea PNRR, a vândut românilor himera unor renegocieri nerealiste ale PNRR-ului”, a mai transmis acesta.

Mureșan afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează la finalizarea proiectelor legislative necesare pentru atragerea fondurilor europene rămase și solicită PSD să participe la o sesiune parlamentară extraordinară pentru adoptarea măsurilor de reformă necesare implementării PNRR.