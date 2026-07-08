Schimbarea de paradigmă a UE privind vacile. Cum au devenit „infrastructură critică”

Oficialii Comisiei numesc acest lucru realism. Sectorul zootehnic are nevoie de investiții de 18 miliarde de euro pe care nu le poate mobiliza, conform strategiei, iar acumularea de noi mandate ar pune capăt unei industrii care se confruntă cu marje reduse și o forță de muncă îmbătrânită.
Farm Europe, un grup de experți agroalimentar apropiat industriei, a numit strategia începutul unei renașteri după „ani de mesaje negative” din partea Bruxelles-ului. Copa-Cogeca, cel mai mare lobby agricol din bloc, a declarat că strategia salvează animalele de la a fi „prezentate ca parte a problemei”.
Ceea ce Comisia nu va întreba este dacă UE poate reduce emisiile agricole fără a atinge efectivele de animale. Proprii consilieri climatici spun că nu se poate. În martie, Consiliul consultativ științific european privind schimbările climatice a declarat Comisiei că tehnologia singură nu va elimina decalajul și a îndemnat-o să reducă numărul de animale, să își orienteze alimentația către plante, să impoziteze emisiile agricole și să elimine subvențiile pentru producția cea mai poluantă.
Strategia nu face nimic din toate acestea. Pentru a schimba modul în care mănâncă oamenii, se bazează pe achiziții publice, mese școlare și campanii promoționale pentru a vinde mai multă carne și lactate europene, în loc să pună mai puține în farfurie. „Nu impunem diete”, a spus Hansen, „ci promovăm libertatea de a alege”.