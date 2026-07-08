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Schimbarea de paradigmă a UE privind vacile. Cum au devenit „infrastructură critică”

Comisia Europeană a redefinit creșterea animalelor drept „infrastructură critică”. Forul european și-a mutat accentul de la reducerea emisiilor la considerarea turmelor de animale ca fiind "vitale" pentru securitatea alimentară, competitivitate și autonomia strategică.
Schimbarea de paradigmă a UE privind vacile. Cum au devenit
Sorina Matei
08 iul. 2026, 17:28, Social
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Ani buni, UE a tratat vacile, porcii și găinile în principal ca pe o sursă de emisii care trebuiau reduse. Marți, Comisia Europeană le-a dat o nouă denumire profesională. Acum Comisia spune că tot ceea ce înseamnă creșterea animalelor este „infrastructură critică„, relatează Politico.

Strategia oficială privind creșterea animalelor, prezentată la Strasbourg, se bazează pe vocabularul politicii de securitate. Turmele stau la baza „autonomiei strategice”.

Două treimi din emisii, o treime din terenurile UE

Animalele care pășună protejează împotriva abandonului terenurilor pe flancul estic. Producția alimentară este „pregătire”. Un sector responsabil pentru aproximativ două treimi din emisiile agricole ale UE și care utilizează o treime din terenurile sale nu mai este o problemă de gestionat, ci un atu de apărat.
„Creșterea animalelor nu este doar despre agricultură”, a declarat reporterilor Raffaele Fitto, vicepreședintele executiv al Comisiei pentru coeziune și reforme. „Este vorba despre competitivitate, este vorba despre securitatea alimentară… și este vorba despre viitorul Europei.”
Comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen, a declarat că acest sector este „încă o poveste de succes”, susținând 7 milioane de locuri de muncă și generând 400 de miliarde de euro pe an (ca să nu mai vorbim de exporturile cu 37 de miliarde de euro mai mult decât importurile). Dar este acum unul „în pericol”. Numărul animalelor este în scădere, a spus Hansen. Terenurile agricole goale, „în special la granița de est, reprezintă o problemă de securitate”.

Cum s-au repliat statele UE

În urmă cu o jumătate de deceniu, Europa dezbătea dacă să-și reducă efectivele de animale în mod intenționat, în numele naturii și al climei.
În Olanda, hotărârile judecătorești privind poluarea cu azot au împins guvernul să cumpere ferme. Planurile inițiale prevedeau o reducere de până la o treime. În Irlanda, un document guvernamental divulgat pe internet a luat în considerare sacrificarea a 200.000 de vaci pentru a îndeplini obiectivele climatice.
Pentru fermieri, regulile privind azotul, obiectivele privind metanul și reducerile de pesticide s-au confundat într-un singur atac.

După vaci, tractoarele

Vaca devenise un simbol al tot ceea ce era în neregulă cu agricultura europeană, iar mulți fermieri au văzut-o ca pe un atac direct asupra modului lor de viață. Apoi au apărut tractoarele, analizează Politico.
Protestele care au umplut capitalele europene în 2024 și 2025 au zdruncinat voința politică din spatele Pactului Verde European, agenda emblematică a UE privind clima. Comisia a abandonat o mare parte din munca sa agricolă și a promis că va orienta politica de la condiții la stimulente.
Marți, Comisia a aplicat această promisiune în cel mai disputat domeniu al agriculturii europene. Strategia nu întreabă dacă Europa are prea multe animale. Tratează ca o amenințare doar faptul că are prea puține animale.
Metanul reprezintă cea mai mare parte a emisiilor agricole din sectorul zootehnic. Modul în care îl calculați este contestat de ani de zile. Metanul captează mult mai multă căldură decât dioxidul de carbon, dar dispare în decurs de un deceniu, în timp ce CO2 persistă timp de secole. Lobbyiștii din domeniul creșterii animalelor susțin că o turmă constantă aduce puține schimbări noi de creștere și că modul obișnuit de numărare supraestimează impactul acesteia. Irlanda și Noua Zeelandă, două mari producători de lactate și carne de vită, au promovat această afirmație în forurile internaționale.
Strategia este înclinată spre această direcție. Răspunsul său la problema metanului nu este un obiectiv, ci un proiect de măsurare: emisiile sunt numărate la nivel de fermă suficient de detaliat pentru a recompensa fermierul care schimbă aditivii pentru hrana animalelor sau crește bovine cu emisii mai mici.
Strategia vorbește despre natura „biogenică” a metanului provenit din animale, ideea că gazul din intestinele unei vaci face parte dintr-un ciclu natural al carbonului, mai degrabă decât o emisie provenită din combustibili fosili, acesta fiind argumentul lobbyiștilor. Oficialii insistă că aceasta este o acuratețe, nu un truc contabil.
Însă grupurile ecologiste nu sunt de acord, iar peste 30, inclusiv Greenpeace și Biroul European de Mediu, i-au scris lui Hansen luna trecută împotriva abordărilor care „minimalizează” impactul animalelor, citând oamenii de știință care spun că metanul încălzește planeta în mod egal, indiferent dacă provine de la o vacă sau de la o conductă.
Marco Contiero, directorul pentru politici agricole la Greenpeace în UE, a declarat că se pare că Comisia va adopta aceeași contabilitate favorizată de Irlanda și Noua Zeelandă, calificând metanul provenit de la animalele de fermă drept natural pentru a evita reducerile drastice la care sectorul s-a opus mult timp. El a calificat „acest tip de gândire iluzorie” din partea Comisiei drept „un scandal”.

Plată, nu poliție

Strategia presupune că declinul sectorului poate fi inversat, iar amprenta sa ecologică redusă, în întregime prin stimulente și soluții tehnologice. 
Oficialii Comisiei numesc acest lucru realism. Sectorul zootehnic are nevoie de investiții de 18 miliarde de euro pe care nu le poate mobiliza, conform strategiei, iar acumularea de noi mandate ar pune capăt unei industrii care se confruntă cu marje reduse și o forță de muncă îmbătrânită.
Farm Europe, un grup de experți agroalimentar apropiat industriei, a numit strategia începutul unei renașteri după „ani de mesaje negative” din partea Bruxelles-ului. Copa-Cogeca, cel mai mare lobby agricol din bloc, a declarat că strategia salvează animalele de la a fi „prezentate ca parte a problemei”.
Ceea ce Comisia nu va întreba este dacă UE poate reduce emisiile agricole fără a atinge efectivele de animale. Proprii consilieri climatici spun că nu se poate. În martie, Consiliul consultativ științific european privind schimbările climatice a declarat Comisiei că tehnologia singură nu va elimina decalajul și a îndemnat-o să reducă numărul de animale, să își orienteze alimentația către plante, să impoziteze emisiile agricole și să elimine subvențiile pentru producția cea mai poluantă.
Strategia nu face nimic din toate acestea. Pentru a schimba modul în care mănâncă oamenii, se bazează pe achiziții publice, mese școlare și campanii promoționale pentru a vinde mai multă carne și lactate europene, în loc să pună mai puține în farfurie. „Nu impunem diete”, a spus Hansen, „ci promovăm libertatea de a alege”.

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