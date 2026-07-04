O țară închide mii de școli după ce vacile au ajuns mai numeroase decât elevii

Într-o dimineață care ar trebui să fie plină de agitație la Școala Primară Kaliluni din sudul Kenyei, nu se văd decât vaci, care pasc printre ușile sparte ale sălilor de clasă, rămase deschise, dezvăluind rânduri de scaune goale.

Acum trei ani, peste 200 de copii umpleau această școală rurală cu zgomot și agitație. Acum mai sunt doar cinci elevi, arată o investigație BBC.

Una dintre eleve, Maureen Mwisiwa, în vârstă de 12 ani, a declarat că a mers la școală timp de o săptămână doar pentru a descoperi că era singură.

„Mă simt rău că pierd lecții în toate aceste zile, în timp ce elevii din alte școli sunt încă la cursuri”, a spus fata.

Mama sa intenționează să o transfere la o altă școală aflată la aproximativ opt kilometri distanță. Drumul va dura peste o oră pe jos, comparativ cu cele 10 minute necesare pentru a ajunge la școala din localitate.

Situația este pusă pe seama reformei educaționale introduse în Kenya în 2017. Reforma a schimbat structura învățământului și a impus școlilor primare să găzduiască și ciclul gimnazial inferior. Multe școli rurale nu au însă laboratoare, suficiente săli de clasă, materiale didactice sau profesori specializați.

Experții avertizează că reforma, gândită pentru a reduce inegalitățile din educație, riscă să producă efectul opus în comunitățile rurale.

2.145 de școli, închise

Problema este amplificată și de scăderea natalității și de migrația populației către orașe. Locuitorii spun că tot mai puține familii aleg să aibă copii, iar cei care găsesc locuri de muncă în mediul urban se mută împreună cu familiile lor.

Potrivit autorităților, 2.145 de școli primare publice urmează să fie închise sau comasate. Ministrul Educației, Julius Ogamba, a declarat că o școală trebuie să aibă cel puțin 45 de elevi pentru a funcționa eficient.

Datele guvernamentale arată că și liceele din zonele rurale sunt afectate. Aproximativ 2.700 dintre cele 9.605 școli secundare publice din Kenya au sub 150 de elevi. Zece au fost închise după ce profesorii au descoperit că nu exista niciun elev înscris.