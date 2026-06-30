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Incident neobișnuit în Marea Britanie: vacile au oprit circulația trenurilor pe o rută intens circulată

Circulația trenurilor dintre Londra și Manchester a fost grav perturbată după ce o turmă de vaci a ajuns pe calea ferată.
Incident neobișnuit în Marea Britanie: vacile au oprit circulația trenurilor pe o rută intens circulată
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
30 iun. 2026, 17:17, Știri externe
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Mii de pasageri au fost afectați marți de întârzieri și anulări ale trenurilor, după ce o turmă de vaci a pătruns pe una dintre cele mai circulate linii feroviare din Marea Britanie. Incidentul s-a produs pe magistrala West Coast Main Line, în comitatul Staffordshire, și a blocat circulația timp de peste trei ore, relatează publicația The Guardian.

Printre cele mai afectate au fost trenurile care circulă între Londra și Manchester, dar și cursele spre Scoția. Operatorii feroviari au avertizat că întârzierile s-ar putea resimți până în cursul după-amiezii.

Circulația a fost blocată mai bine de trei ore

Potrivit operatorilor feroviari, vacile au fost observate pe șine cu puțin înainte de ora 9:00. Circulația a fost suspendată pentru a evita producerea unui accident.

Au fost afectate trenurile operate de Avanti West Coast și Lumo, pe ruta dintre gara London Euston și Scoția. Probleme au fost înregistrate și pe liniile London Northwestern Railway și West Midlands Railway.

Pasagerii au fost sfătuiți să folosească rute alternative, iar biletele au fost acceptate temporar și pe alte servicii feroviare.

Autoritățile au întâmpinat dificultăți în îndepărtarea animalelor

Potrivit agenției Press Association, angajații căilor ferate au avut dificultăți în identificarea și contactarea proprietarului animalelor. Din acest motiv, intervenția pentru eliberarea căii ferate a durat mai multe ore.

Abia după îndepărtarea vacilor circulația a putut fi reluată treptat, însă întârzierile au continuat să afecteze programul trenurilor.

Incidentul vine într-un moment sensibil pentru transportul feroviar britanic

Blocajul s-a produs la o zi după ce Andy Burnham, considerat unul dintre favoriții pentru funcția de prim-ministru, a anunțat planuri pentru consolidarea legăturilor dintre Londra și Manchester și o prezență guvernamentală mai puternică în nordul Angliei.

Burnham a susținut în repetate rânduri că transportul public britanic ar trebui să fie supus unui control public mai amplu. Incidentul de marți survine la scurt timp după ce politicianul a ajuns cu întârziere la Westminster din cauza unui alt incident feroviar, fără legătură cu prezența animalelor pe șine.

Potrivit operatorilor, echipele de intervenție au lucrat pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, în timp ce pasagerii au fost informați în permanență despre modificările programului trenurilor.

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