O tradiție de peste un secol intră în pauză: Marea Britanie oprește trenurile cu aburi din cauza caniculei

Decizia a fost anunțată vineri de Network Rail, din cauza temerilor că locomotivele cu aburi ar putea declanșa incendii de pădure pe fondul valului de căldură, scrie The Independent.

Jurnaliștii britanici notează că măsura a fost luată după ce se crede că un tren al companiei West Coast Railway ar fi provocat un incendiu de pădure în Cheshire, care a dus la anularea și întârzierea a peste 200 de trenuri.

Serviciul este cunoscut popular drept „trenul Harry Potter”, deoarece a furnizat celebra locomotivă cu aburi și vagoanele roșii din celebra serie.

Interdicția a dus la anulări masive ale serviciilor, iar locomotive diesel au fost aduse ca înlocuitori de ultim moment.

Interdicția va provoca o dezamăgire pe scară largă, având în vedere că școlile din Marea Britanie intră în vacanță și mulți copii mergeau cu familiile în astfel de călătorii.

Locomotive înlocuite cu diesel

În timp ce Network Rail investighează cauza incendiului din Cheshire, un purtător de cuvânt a subliniat necesitatea interdicției trenurilor cu aburi: „Perioadele îndelungate de vreme caldă și uscată din prezent au crescut riscul de incendii de vegetație în toată țara. Ca urmare, am solicitat operatorilor de trenuri charter să înlocuiască locomotivele cu aburi cu cele diesel, în conformitate cu politica noastră privind riscul de incendiu pentru trenurile cu aburi charter”.

Regula prevede că, din cauza riscurilor asociate cu cenușa incandescentă și scânteile provenite de la locomotivele pe cărbune, trenurile cu abur nu trebuie utilizate în anumite condiții meteorologice.

Deși aceste scântei reprezintă de obicei o amenințare redusă, în unele zone, căldura a determinat uscarea terasamentelor cu iarbă de lângă calea ferată și a terenurilor agricole din jur, crescând semnificativ riscul ca o scânteie rătăcită să provoace un incendiu.

Și în România locomotivele cu abur sunt păstrate în scop turistic și muzeal, iar trenurile istorice atrag periodic pasionați ai transportului feroviar.