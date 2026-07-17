China respinge acuzațiile lui Trump privind interferența în alegeri, calificându-le drept „nefondate”

„Acuzațiile formulate de SUA sunt în întregime inventate și au ca scop denigrarea Chinei. Nu avem niciun interes să ne amestecăm în alegerile din SUA și nu am făcut-o niciodată”, a declarat Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, potrivit Euronews.

Întrebat dacă declarațiile lui Trump ar putea afecta vizita președintelui chinez Xi Jinping în SUA, prevăzută pentru luna septembrie, Jian a răspuns: „Așa cum tocmai am spus, îndemnăm SUA să nu mai facă din China un subiect de dezbatere în cadrul alegerilor sale și să ia măsuri care să favorizeze relațiile dintre China și SUA”.

Acuzele lui Trump

Declarațiile vin pe fondul acuzelor președintelui SUA, Donald Trump, că ar fi existat interferențe din partea Beijingului în alegerile prezidențiale din Statele Unite în anul 2020.

În cadrul unui discurs susținut, joi seara, în fața națiunii, Trump a reiterat acuzațiile de fraudă electorală prin interferențe străine, afirmații pe care le-a folosit anterior ca pretext pentru înfrângerea sa la alegerile din 2020, potrivit sursei citate.

„De-a lungul mai multor ani, începând cu ciclul electoral din 2020, Republica Populară Chineză a pus la cale ceea ce se consideră a fi cea mai mare operațiune de compromitere a datelor electorale din istorie”, a declarat Trump, adăugând că declasificarea datelor din serviciile de informații ar dezvălui „vulnerabilități șocante” în „infrastructura electorală” a SUA.

Președintele american a anunțat că va desecretiza documente publice are arată că Beijingul a obținut în mod ilegal peste 220 de milioane cu informații personale despre alegătorii americani. Acestea ar conține nume, numere de telefon, preferințe politice, dar și alte date.

Relațiile diplomatice continuă

Cu toate acestea, relațiile diplomatice continuă. Săptămâna viitoare, Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA se va întâlni cu omologii săi din Asia de Sud-Est în Filipine.

Vizita „contribuie la la promovarea unei priorități clare a SUA: un Indo-Pacific liber și deschis, care să asigure siguranță, securitate și prosperitate pentru regiune și pentru poporul american”, a declarat Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tommy Pigott.

Departamentul de Stat nu a oferit detalii privind programul său, dar anul trecut Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, în marja reuniunii ASEAN, pentru pregătirea unui posibil SUA-China.