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Trump relansează acuzațiile privind alegerile din SUA și publică documente desecretizate

Președintele SUA, Donald Trump, a relansat acuzațiile privind alegerile prezidențiale din 2020 într-un discurs televizat adresat națiunii, susținând din nou că procesul electoral a fost afectat de nereguli. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat publicarea unor documente desecretizate despre alegerile din 2018 și 2020, transmite Associated Press.
Trump relansează acuzațiile privind alegerile din SUA și publică documente desecretizate
Victor Dan Stephanovici
17 iul. 2026, 09:00, Știri externe
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Discursul marchează revenirea uneia dintre temele centrale ale lui Donald Trump, care continuă să conteste rezultatul alegerilor din 2020, deși numeroase verificări, audituri electorale și hotărâri judecătorești de-a lungul anilor nu au identificat fraude care să fi schimbat rezultatul scrutinului, scrie Associated Press.

Ce a prezentat Donald Trump

În intervenția televizată, președintele american a afirmat că procesul electoral din 2020 ar fi fost influențat de diverse forme de ingerință și a anunțat desecretizarea unor documente referitoare la alegerile din 2018 și 2020. Trump a prezentat aceste documente drept un pas spre o mai mare transparență, însă nu a oferit dovezi care să arate că voturile au fost manipulate sau că rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020 ar fi fost schimbat.

NEW YORK, SUA – 3 NOIEMBRIE: O imagine din Times Square în noaptea alegerilor prezidențiale din 2020. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

La momentul discursului, administrația americană nu prezentase informații care să demonstreze existența unei fraude electorale capabile să influențeze rezultatul alegerilor. Rămâne de văzut dacă documentele făcute publice vor aduce elemente noi sau dacă vor confirma informații deja cunoscute.

Un subiect care continuă să divizeze scena politică americană

Integritatea alegerilor rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte din politica americană. Donald Trump a susținut în repetate rânduri că scrutinul din 2020 a fost afectat de nereguli, în timp ce autoritățile electorale, instanțele de judecată și investigațiile desfășurate după alegeri nu au găsit dovezi că rezultatul final ar fi fost modificat prin fraudă. Tema continuă să fie folosită intens în dezbaterea politică din Statele Unite și revine frecvent în discursurile fostului și actualului președinte.

Acuzațiile continuă dar nu au fost prezentate dovezi

Relansarea acuzațiilor privind alegerile are loc într-un moment în care în Statele Unite continuă dezbaterile privind securitatea procesului electoral și regulile de organizare a scrutinelor. Prin publicarea documentelor desecretizate, administrația Trump încearcă să susțină apelurile pentru o transparență mai mare a procesului electoral. Deocamdată însă, discursul nu a fost însoțit de dovezi care să confirme că rezultatul alegerilor din 2020 a fost schimbat în urma unor fraude.

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