Iranul atacă baze americane din statele vecine, iar Trump amenință cu lovituri asupra infrastructurii energetice

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să se intensifice, după ce Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) au anunțat miercuri dimineață că au atacat instalații militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, ca răspuns la operațiunile desfășurate de armata SUA în ultimele zile. Potrivit autorităților iraniene citate de Euronews, țintele au inclus centre de comandă, facilități logistice și echipamente militare ale Flotei a V-a americane din Bahrain, precum și o bază militară americană din Kuweit.

Sirene de alarmă în mai multe state din Golf

Autoritățile din Bahrain și Kuweit au emis alerte de atac cu rachete în cursul dimineții, în timp ce Iordania a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat trei rachete iraniene care se îndreptau spre teritoriul său. La rândul său, armata Kuweitului a transmis că a respins mai multe drone considerate ostile. Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a confirmat că Iranul a lansat zeci de rachete și drone împotriva unor state arabe din Golf care găzduiesc baze militare ale Statelor Unite.

SUA anunță o nouă noapte de bombardamente

În paralel, armata americană a anunțat că a desfășurat un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, a patra noapte consecutivă de operațiuni. Potrivit CENTCOM, misiunea a durat aproximativ șapte ore și a vizat zeci de obiective, inclusiv instalații pentru rachete și drone, capacități navale și sisteme de apărare de coastă. Oficialii americani susțin că scopul atacurilor este reducerea capacității Iranului de a amenința transportul comercial și traficul maritim din regiune.

Trump: „Vom lovi centralele electrice și podurile”

Președintele Donald Trump a ridicat și mai mult nivelul tensiunilor după ce a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că Statele Unite sunt pregătite să lovească infrastructura energetică a Iranului dacă autoritățile de la Teheran nu acceptă negocieri. „Vom distruge toate centralele electrice. Vom lovi podurile dacă nu vin la masa negocierilor”, a afirmat liderul de la Casa Albă. Trump a precizat că infrastructura energetică reprezintă una dintre țintele principale luate în calcul de Washington în cazul unei noi escaladări.

Iran amenință cu blocarea exporturilor de energie

Gardienii Revoluției au justificat atacurile prin reluarea blocadei americane asupra transportului maritim iranian prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Într-un comunicat, IRGC a avertizat că, dacă Statele Unite vor încerca să împiedice exporturile de petrol și gaze ale Iranului, atunci „energia va circula pentru toată lumea sau pentru nimeni”, sugerând că alte rute energetice din regiune ar putea deveni ținte.