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Noua siglă a Aeroportului Donald Trump din Florida stârnește controverse: are erori și ar fi făcută cu IA

Noua siglă a Aeroportului Internațional Președintele Donald J. Trump din Florida stârnește controverse. Cei care au analizat-o au descoperit că are erori și cred că a fost făcută cu inteligența artificială IA. Aeroportul Internațional Palm Beach a fost redenumit Donald J. Trump în iulie.
Noua siglă a Aeroportului Donald Trump din Florida stârnește controverse: are erori și ar fi făcută cu IA
sursa foto: captură foto, X
Petru Mazilu
14 iul. 2026, 11:58, Politic
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Noua siglă a aeroportului din Florida a stârnit o amplă dezbatere în SUA, potrivit Futurism. Persoanele care au analizat detaliile au observat lucruri ciudate în desenul care înfățișează un vultur și care imită Marele Sigiliu.

Ghearele păsării sunt deformate și au forme diferite una față de cealaltă. Nici picioarele nu sunt uniforme, iar aripile au un număr impar de pene. Cele două ramuri de măslin sunt din start o eroare deoarece vulturul ar trebui să strângă în gheare un mănunchi de săgeți.

În plus, ramurile au un număr diferit de frunze. Totodată, scutul are doar 11 dungi, spre deosebire de cele 13 pe care ar trebui să fie pe Marele Sigiliu. Pasărea are culoarea aurie, favorita președintelui american.

Ce spun americanii despre noua siglă

Erorile de pe siglă i-au determinat pe mulți americani să susțină că desenul a fost realizat de inteligența artificială.

„Toate resursele din lume și logo-ul Aeroportului Trump este generat de inteligența artificială”, a scris cineva pe Reddit.

Mesajul a devenit viral, iar jurnaliștii au solicitat comentarii de la reprezentanții aeroportului. Un oficial din Florida nu a negat că logo-ul a fost generat de inteligența artificială

„Logo-ul a fost furnizat aeroportului. Nu avem informații cu privire la producerea sa”, a declarat un reprezentant al Departamentului Aeroporturilor din comitatul Palm Beach.

Erorile de pe siglă ar putea fi intenționate

Erorile ar putea fi intenționate deoarece afișarea Marelui Sigiliu al SUA este extrem de restricționată prin lege. Este puțin probabil ca un aeroport din Florida să fie autorizat să îl etaleze ca logo, chiar dacă președintele însuși ar fi solicitat acest lucru. De aceea, o imitație plină de erori făcută cu IA ar putea duce la eliminarea eventualelor probleme cu legea.

De asemenea, utilizarea IA nu ar trebui să fie surprinzătoare. Administrația Trump și președintele însuși au folosit frecvent inteligența artificială pentru a produce propagandă și pentru a-și ironiza adversarii.

Donald Trump este primul președinte care are un aeroport cu numele său în timp ce se afla în funcție. Până în iulie, obiectivul s-a numit Aeroportul Internațional Palm Beach. Schimbarea de nume a fost făcută printr-o lege semnată de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în martie.

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