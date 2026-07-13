Trump anunță că americanii vor cere compensații pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a făcut anunțul în timpul unui interviu prin telefon acordat canalului Fox News.

„Vom continua să controlăm strâmtoarea. Probabil că vom continua să o folosim. Vom deveni protectorii strâmtorii și atunci vom fi compensați pentru asta”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a explicat de ce va cere bani pentru protejarea canalului navigabil.

„Am păzit strâmtoarea timp de 50 de ani și nu am fost plătiți niciodată pentru asta. Am păzit-o fără să primim nimic, dar acum vom face bani”, a precizat Donald Trump.

Trump și problema Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice la nivel mondial. Prin zonă trece o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. De exemplu, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial tranzitează ruta maritimă. De aceea, orice perturbare a traficului în Ormuz are un impact major asupra prețurilor energiei și asupra economiei globale.

În timpul războiului din Orientul Mijlociu, armata iraniană a blocat accesul prin strâmtoare provocând o criză globală. Iranienii au atacat navele civile care au încercat să treacă prin zonă și au aruncat în apă numeroase mine marine.

Ei au solicitat o taxă pentru traversarea strâmtorii și au anunțat că aceasta ar putea deveni permanentă după finalul războiului. Unul dintre cele mai sensibile subiecte în timpul negocierilor dintre iranieni și americani este navigația liberă prin Strâmtoarea Ormuz.