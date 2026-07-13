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Președintele FIFA Gianni Infantino confirmă că Donald Trump va participa la finala Cupei Mondiale din 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezent la finala Cupei Mondiale de fotbal din 19 iulie, de pe MetLife Stadium, în pofida faptului că nu a asistat până acum la niciun meci al turneului găzduit de SUA, Canada și Mexic.
Președintele FIFA Gianni Infantino confirmă că Donald Trump va participa la finala Cupei Mondiale din 2026
sursă foto: Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
13 iul. 2026, 08:11, Sport
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Întrebat de postul elvețian Blue Sport despre absența lui Trump de la partidele Cupei Mondiale, Infantino a respins ipoteza că motivele ar fi legate de securitate.

„Nu, nu. Presupun că mai are și alte lucruri de făcut. Dacă ar fi la stadion, oamenii ar întreba ce caută acolo când sunt atât de multe probleme în lume. Sunt permanent în contact cu el și cu administrația sa, care face o treabă foarte bună în organizarea Cupei Mondiale”, a declarat șeful FIFA.

Infantino a precizat că planul este ca el și Trump să înmâneze împreună trofeul câștigătoarei competiției.

„Sperăm să prezentăm împreună trofeul la finală. Acesta a fost întotdeauna planul și așa s-a procedat în trecut, președintele țării care găzduiește finala înmânând trofeul alături de președintele FIFA”, a afirmat oficialul.

Trump declarase încă din ianuarie 2025 că intenționează să participe la mai multe meciuri ale Cupei Mondiale și a înființat un grup de lucru pentru coordonarea organizării competiției în Statele Unite.

Turneul a ajuns în faza semifinalelor, Franța urmând să înfrunte Spania, iar Anglia să întâlnească Argentina. Finala este programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, statul New Jersey.

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