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Arsenal ar fi ajuns la un acord cu una dintre vedetele Braziliei de la Cupa Mondială 2026

Arsenal a ajuns la un acord de principiu cu mijlocașul brazilian Bruno Guimaraes pentru un contract valabil până în 2031, jucător dorit și de Liverpool, însă transferul de la Newcastle United depinde în continuare de înțelegerea dintre cele două cluburi.
Arsenal ar fi ajuns la un acord cu una dintre vedetele Braziliei de la Cupa Mondială 2026
sursă foto: Abdülhamid Hoşbaş / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
13 iul. 2026, 07:56, Sport
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Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, și-a dat acordul pentru a se alătura echipei pregătite de Mikel Arteta, potrivit cotidianului francez L’Equipe.

Newcastle nu dorește însă să renunțe la căpitanul său, mai ales după plecarea lui Sandro Tonali la Tottenham.

Bruno Guimaraes a avut o prestație foarte bună la Cupa Mondială 2026, încheind cu patru pase decisive în cinci meciuri disputate.

O eventuală tranzacție s-ar putea realiza pentru aproximativ 76 de milioane de lire sterline, potrivit publicației britanice Mirror.

Olympique Lyon, clubul de la care Newcastle l-a transferat pe Guimaraes în ianuarie 2022, ar urma să primească 20% din suma încasată, în baza unei clauze de revânzare.

Liverpool s-a numărat printre cluburile interesate de mijlocașul brazilian în această vară, după sosirea antrenorului Andoni Iraola pe banca tehnică.

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