Arsenal ar fi ajuns la un acord cu una dintre vedetele Braziliei de la Cupa Mondială 2026

Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, și-a dat acordul pentru a se alătura echipei pregătite de Mikel Arteta, potrivit cotidianului francez L’Equipe.

Newcastle nu dorește însă să renunțe la căpitanul său, mai ales după plecarea lui Sandro Tonali la Tottenham.

Bruno Guimaraes a avut o prestație foarte bună la Cupa Mondială 2026, încheind cu patru pase decisive în cinci meciuri disputate.

O eventuală tranzacție s-ar putea realiza pentru aproximativ 76 de milioane de lire sterline, potrivit publicației britanice Mirror.

Olympique Lyon, clubul de la care Newcastle l-a transferat pe Guimaraes în ianuarie 2022, ar urma să primească 20% din suma încasată, în baza unei clauze de revânzare.

Liverpool s-a numărat printre cluburile interesate de mijlocașul brazilian în această vară, după sosirea antrenorului Andoni Iraola pe banca tehnică.