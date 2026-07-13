Arsenal ar fi ajuns la un acord cu una dintre vedetele Braziliei de la Cupa Mondială 2026

Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, și-a dat acordul pentru a se alătura echipei pregătite de Mikel Arteta, potrivit cotidianului francez L’Equipe.
Newcastle nu dorește însă să renunțe la căpitanul său, mai ales după plecarea lui Sandro Tonali la Tottenham.
Bruno Guimaraes a avut o prestație foarte bună la Cupa Mondială 2026, încheind cu patru pase decisive în cinci meciuri disputate.
O eventuală tranzacție s-ar putea realiza pentru aproximativ 76 de milioane de lire sterline, potrivit publicației britanice Mirror.
Olympique Lyon, clubul de la care Newcastle l-a transferat pe Guimaraes în ianuarie 2022, ar urma să primească 20% din suma încasată, în baza unei clauze de revânzare.
Liverpool s-a numărat printre cluburile interesate de mijlocașul brazilian în această vară, după sosirea antrenorului Andoni Iraola pe banca tehnică.