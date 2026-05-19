Arsenal Londra își asigură titlul în Premier League, primul după o pauză de 22 de ani, în urma remizei dintre Manchester City și Bournemouth

Arsenal Londra și-a asigurat titlul în Anglia pentru prima dată după o pauză de 22 de ani. Așteptarea de mai bine de două decenii a fanilor de pe Emirates Stadium s-a încheiat marți seară, după ce marea rivală Manchester City a reușit doar o remiză pe terenul celor de la Bournemouth, scor 1-1.
Petre Apostol
19 mai 2026, 23:44, Sport
Acest triumf pune capăt unei serii frustrante de trei sezoane consecutive în care „tunarii” au terminat competiția pe locul al doilea. Cu o singură etapă rămasă de jucat, Arsenal are un avantaj de 4 puncte în fața echipei lui Pep Guardiola, devenind imposibil să mai fie ajunsă indiferent de rezultatele ultimei runde.

Arsenal a condus ierarhia din Premier League în cea mai mare parte a acestui sezon. Cu toate acestea, drumul spre trofeu a părut că se clatină în luna aprilie, când Manchester City a început să pună o presiune uriașă. O înfrângere cu 1-2 suferită de londonezi direct pe terenul celor de la City părea să încline balanța în favoarea campioanei din 2024.

Elevii lui Mikel Arteta au găsit însă resursele necesare pentru a-și reveni rapid, obținând victorii consecutive importante și menținându-și avansul până în acest moment decisiv.

Trofeul va fi decernat duminică

Este primul titlu de campioană cucerit de Arsenal de la legendara generație „Invincibilii” din sezonul 2003/04, condusă atunci de Arsene Wenger, care termina campionatul fără nicio înfrângere.

Pentru Mikel Arteta, acesta este al doilea trofeu major de când a preluat banca tehnică a echipei din nordul Londrei și pune capăt unei perioade de șase ani fără niciun trofeu câștigat de club.

Sărbătoarea oficială și ridicarea trofeului de campioană vor avea loc duminică, 24 mai, pe stadionul Selhurst Park, imediat după fluierul final al meciului din ultima etapă, pe care Arsenal îl va disputa în deplasare împotriva celor de la Crystal Palace.

Sezonul istoric al celor de la Arsenal s-ar putea încheia cu o performanță și mai răsunătoare. „Tunarii” au șansa de a realiza o dublă de vis, fiind calificați în finala Ligii Campionilor, trofeu pe care clubul nu l-a câștigat niciodată în istorie. Finala se va disputa sâmbătă, 30 mai, pe Puskas Arena din Budapesta, unde Arsenal o va întâlni pe deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain.

