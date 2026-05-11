Arsenal – PSG, finală istorică în UEFA Champions League. Recorduri și mize majore înaintea finalei de la Budapesta

Finala UEFA Champions League 2026 este o confruntare care aduce față în față echipe din două capitale europene pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Ultima finală între două orașe‑capitală a avut loc în 1971, când Ajax (Amsterdam) a învins Panathinaikos (Atena).

Recorduri care pot fi doborâte în finală

Pentru Arsenal, meciul de la Budapesta reprezintă a doua finală UCL din istorie, la 20 de ani după cea pierdută în 2006 în fața Barcelonei.

Echipa lui Mikel Arteta poate cuceri primul trofeu al competiției și poate deveni prima formație londoneză campioană a Europei după Chelsea, în 2021.

De cealaltă parte, PSG ajunge la a treia finală din istorie și poate realiza o performanță rară: apărarea trofeului. Echipa pariziană s-a impus anul trecut în finală după succesul categoric, scor 5-0, cu Inter Milano.

Ultima echipă care a reușit să câștige UCL în sezoane consecutive a fost Real Madrid, în perioada 2016–2018.

În plus, PSG poate deveni al 25‑lea club cu cel puțin două trofee UCL.

Confruntările directe Arsenal – PSG

Arsenal și Paris Saint‑Germain s‑au întâlnit de șapte ori în competițiile europene, cu un bilanț perfect echilibrat: Arsenal 2 victorii – 3 egaluri – PSG 2 victorii.

Cele două echipe s‑au întâlnit pentru prima dată în semifinalele Cupei Cupelor, competiție rezervată câștigătoarelor de cupe interne.

29 martie 1994 – PSG – Arsenal 1–1

12 aprilie 1994 – Arsenal – PSG 1–0

Arsenal a avansat în finală și a câștigat trofeul, singurul european din palmaresul clubului.

După 22 de ani, cele două cluburi s‑au reîntâlnit în faza grupelor din Liga Campionilor.

13 septembrie 2016 – PSG – Arsenal 1–1

23 noiembrie 2016 – Arsenal – PSG 2–2

În noul format al competiției, Arsenal și PSG s‑au întâlnit de trei ori, toate confruntările având loc în sezonul trecut.

1 octombrie 2024 – Arsenal – PSG 2–0, Faza Ligii

29 aprilie 2025 – Arsenal – PSG 0–1, Semifinale, tur

7 mai 2025 – PSG – Arsenal 2–1, Semifinale, retur

Golgheterii all-time în competiție ai ambelor echipe provin din Franța

Kylian Mbappé este liderul actual al marcatorilor clubului din Paris, cu 42 de goluri.

Fostul internațional francez Thierry Henry, care a evoluat pentru ambele cluburi, este golgheterul echipei londoneze în UCL, cu 35 de goluri.

Un alt detaliu special este prezența lui Mikel Arteta pe banca lui Arsenal, fost jucător al PSG la începutul carierei sale. Spaniolul are și un trofeu în palmares cu PSG, câștigând Cupa Intertoto, în 2001.

Finala este programată pe 30 mai, la Puskás Aréna din Budapesta, de la ora 19:00.