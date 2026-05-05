Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, comparație cu Nadal înainte de returul semifinalei din Champions League cu Bayern

„Rafa Nadal spunea că rivalitatea cu Roger Federer și Novak Djokovic l-a motivat și l-a ajutat să devină mai bun. Este exact același lucru în cazul Bayernului: avem admirație pentru ei, dar această rivalitate este o motivație pentru a ne arăta cel mai bun nivel, într-o atmosferă incredibilă, împotriva unei echipe senzaționale”, a declarat Luis Enrique, antrenorul PSG, marți, într-o conferință, înainte de returul semifinalei programate miercuri, de la ora 22:00, la Munchen.

În tur, PSG s-a impus cu 5-4, la capătul unui meci care a intrat în istoria sportului mondial.

Luis Enrique a subliniat și importanța mentalității în acest tip de meciuri.

„Am ajuns aici prin muncă. Acum trebuie să mai facem un pas. Este important să arătăm de ce suntem aici și să rămânem fideli stilului nostru. Nu venim să apărăm un rezultat, ci să câștigăm”, a spus el.

Antrenorul spaniol a adăugat că PSG trebuie să își controleze emoțiile.

„Este esențial să rămânem echilibrați. Avem experiența sezonului trecut, am trecut prin momente dificile și am demonstrat reziliență”, a adăugat Enrique.

De cealaltă parte, antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, a spus marți că meciul cu PSG este cel mai important din cariera sa.

„Este probabil cel mai important meci din cariera mea de antrenor. Sunt foarte calm, foarte liniștit. Știu exact ce le voi spune jucătorilor în vestiar. Nu cred că PSG va juca diferit față de tur, iar noi nu ne vom schimba stilul. Vom continua să jucăm ofensiv”, a afirmat Kompany.

Kompany a lăudat și adversarul.

„PSG este cel mai puternic club din Europa în ultimii doi ani. Este evident. Au o calitate impresionantă. Forța lor, dincolo de staff, este tinerețea lotului. De aceea vor rămâne la acest nivel încă mulți ani”, a mai spus antrenorul Bayern.