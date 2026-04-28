PSG învinge pe Bayern în manșa tur din semifinalele Champions League, un meci record cu 9 goluri

Cele două echipe și-au confirmat statutul de cele mai ofensive formații ale UEFA Champions League. Bayern a deschis scorul în minutul 17, prin Harry Kane, din penalty, însă PSG a revenit rapid prin Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 24.

Parizienii au trecut în avantaj în minutul 33, prin João Neves, dar Michael Olise a restabilit egalitatea în minutul 41.

Finalul primei părți a jocului a adus un nou moment decisiv. Ousmane Dembélé a transformat un penalty în minutul 45+5, stabilind scorul pauzei la 3-2 pentru PSG.

În partea secundă, spectacolul a continuat. Kvaratskhelia a reușit dubla în minutul 56, ducând scorul la 4-2.

Câștigătorul Balonului de Aur Ousmane Dembélé a majorat avantajul francezilor în minutul 58, scor 5-2.

Germanii au redus apoi din diferență. Mai întâi în minutul 65, prin Dayot Upamecano, după o fază fixă executată de Kimmich.

În minutul 68, Luis Díaz a înscris pentru 5-4, stabilind scorul final al unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria Ligii Campionilor.

Este prima semifinală din UEFA Champions League cu cinci goluri marcate într-o singură jumătate de meci și cu un total de nouă goluri.

Returul este programat pe 6 mai, la München.