Cutremur la AC Milan după un nou sezon ratat: clubul i-a demis aproape pe toți cei din conducere

Clubul italian a anunțat luni despărțirea de antrenorul Massimiliano Allegri, dar și plecarea directorului executiv Giorgio Furlani, a directorului sportiv Igli Tare și a directorului tehnic Geoffrey Moncada, arată Il Post. Schimbările vin la doar o zi după finalul unui campionat în care Milan a terminat abia pe locul 5 în Serie A și a ratat calificarea în UEFA Champions League.

Revenirea lui Allegri la Milan s-a transformat într-un eșec

Revenirea lui Allegri la Milan, după prima sa experiență pe banca echipei în urmă cu mai bine de un deceniu, fusese privită inițial ca începutul unei reconstrucții ambițioase. Antrenorul italian semnase vara trecută un contract de două sezoane, evaluat la aproximativ 5 milioane de euro pe an plus bonusuri de performanță. Obiectivul era clar: readucerea echipei între primele patru din Italia și revenirea constantă în Liga Campionilor.

La începutul sezonului, Milan a avut rezultate promițătoare și chiar părea capabilă să lupte cu Inter Milano pentru titlu. Totul s-a prăbușit însă în ultimele luni. Echipa a intrat într-o perioadă haotică, cu rezultate slabe, tensiuni interne și critici tot mai dure din partea fanilor și presei italiene. Lovitura finală a venit în ultima etapă, când Milan a pierdut acasă cu Cagliari, o echipă fără obiective majore la final de sezon. Înfrângerea a costat clubul calificarea în Champions League.

Milan pierde milioane după ratarea Champions League

Ratarea Ligii Campionilor este considerată un dezastru financiar și sportiv pentru Milan. Participarea în competiție aduce anual zeci de milioane de euro din drepturi TV, sponsorizări și bilete, iar absența din sezonul viitor pune presiune uriașă pe conducerea clubului. Presa italiană scrie deja că urmează o reconstrucție profundă a lotului și că mai multe vedete ar putea pleca în această vară.

Fanii Milanului cer o reconstrucție completă

Nemulțumirea suporterilor a crescut constant în ultimele luni, mulți acuzând conducerea că a construit un proiect incoerent și fără direcție clară. În ultimii ani, Milan a alternat perioadele bune cu sezoane dezamăgitoare, iar fanii sperau că revenirea lui Allegri va readuce stabilitatea de pe vremea marilor succese europene ale clubului. În schimb, sezonul s-a încheiat cu unul dintre cele mai dure șocuri pentru rossoneri din ultimii ani.

Clubul nu a anunțat încă cine va prelua conducerea tehnică și administrativă. În Italia au apărut deja speculații privind un nou proiect sportiv și posibile schimbări majore în strategia clubului, inclusiv transferuri importante și o eventuală schimbare de stil de joc.