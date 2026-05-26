Prima pagină » Sport » Cutremur la AC Milan după un nou sezon ratat: clubul i-a demis aproape pe toți cei din conducere

Cutremur la AC Milan după un nou sezon ratat: clubul i-a demis aproape pe toți cei din conducere

Clubul AC Milan a declanșat una dintre cele mai radicale reorganizări din ultimii ani după un nou sezon considerat un eșec major de suporteri și conducere, transmite Il Post.
Cutremur la AC Milan după un nou sezon ratat: clubul i-a demis aproape pe toți cei din conducere
Massimiliano Allegri antrenor demis de AC Milan. Sursa foto: Gianluca Zuddas/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Victor Dan Stephanovici
26 mai 2026, 06:48, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Clubul italian a anunțat luni despărțirea de antrenorul Massimiliano Allegri, dar și plecarea directorului executiv Giorgio Furlani, a directorului sportiv Igli Tare și a directorului tehnic Geoffrey Moncada, arată Il Post. Schimbările vin la doar o zi după finalul unui campionat în care Milan a terminat abia pe locul 5 în Serie A și a ratat calificarea în UEFA Champions League.

Revenirea lui Allegri la Milan s-a transformat într-un eșec

Revenirea lui Allegri la Milan, după prima sa experiență pe banca echipei în urmă cu mai bine de un deceniu, fusese privită inițial ca începutul unei reconstrucții ambițioase. Antrenorul italian semnase vara trecută un contract de două sezoane, evaluat la aproximativ 5 milioane de euro pe an plus bonusuri de performanță. Obiectivul era clar: readucerea echipei între primele patru din Italia și revenirea constantă în Liga Campionilor.

18 Februarie 2026, Italia, Milano: Massimiliano Allegri, antrenor AC Milan. Foto: Nderim Kaceli/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

La începutul sezonului, Milan a avut rezultate promițătoare și chiar părea capabilă să lupte cu Inter Milano pentru titlu. Totul s-a prăbușit însă în ultimele luni. Echipa a intrat într-o perioadă haotică, cu rezultate slabe, tensiuni interne și critici tot mai dure din partea fanilor și presei italiene. Lovitura finală a venit în ultima etapă, când Milan a pierdut acasă cu Cagliari, o echipă fără obiective majore la final de sezon. Înfrângerea a costat clubul calificarea în Champions League.

Milan pierde milioane după ratarea Champions League

Ratarea Ligii Campionilor este considerată un dezastru financiar și sportiv pentru Milan. Participarea în competiție aduce anual zeci de milioane de euro din drepturi TV, sponsorizări și bilete, iar absența din sezonul viitor pune presiune uriașă pe conducerea clubului. Presa italiană scrie deja că urmează o reconstrucție profundă a lotului și că mai multe vedete ar putea pleca în această vară.

Fanii Milanului cer o reconstrucție completă

Nemulțumirea suporterilor a crescut constant în ultimele luni, mulți acuzând conducerea că a construit un proiect incoerent și fără direcție clară. În ultimii ani, Milan a alternat perioadele bune cu sezoane dezamăgitoare, iar fanii sperau că revenirea lui Allegri va readuce stabilitatea de pe vremea marilor succese europene ale clubului. În schimb, sezonul s-a încheiat cu unul dintre cele mai dure șocuri pentru rossoneri din ultimii ani.

08 Martie 2026, Italia, Milano:  AC Milan VS Inter Milano pe stadionul San Siro. Foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Clubul nu a anunțat încă cine va prelua conducerea tehnică și administrativă. În Italia au apărut deja speculații privind un nou proiect sportiv și posibile schimbări majore în strategia clubului, inclusiv transferuri importante și o eventuală schimbare de stil de joc.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia