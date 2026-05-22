Cristian Chivu, antrenorul sezonului în Serie A. Titlu, Cupă și acum premiul suprem

Cristian Chivu a primit premiul Philadelphia Coach Of The Season din Serie A Enilive 2025/2026. Trofeul îi va fi înmânat înaintea meciului Bologna-Inter, pe stadionul „Renato Dall'Ara", în ultima etapă a campionatului.
23 November 2025, Italy, Milan: Inter Milan head coach Cristian Chivu gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Andreea Tobias
22 mai 2026, 16:45, Sport
Premiul Philadelphia Coach Of The Season din Serie A Enilive 2025/2026 i-a revenit lui Cristian Chivu. Juriul a fost format din directori ai principalelor publicații sportive italiene. Criteriile de evaluare au vizat performanța tehnico-sportivă, calitatea jocului practicat de echipă, comportamentul și fair-play-ul din timpul meciurilor.

Au fost luate în calcul toate etapele din sezonul 2025/2026, cu excepția ultimei, anunță legaseriea.it.

Ce a realizat Chivu în acest sezon

Românul a preluat Inter de la începutul sezonului – primul an în care a condus o echipă profesionistă din prima etapă. Rezultatele au fost excepționale.

Inter a încheiat sezonul cu o medie de peste două goluri marcat pe meci. Diferența față de locul al doilea în clasament a fost de aproximativ 30 de goluri. Chivu a cucerit Scudetto în doar 48 de etape ca antrenor în Serie A. Este al doilea antrenor care reușește asta în era celor trei puncte, după Jose Mourinho.

La titlu a adăugat și Cupa Italiei. Nimeni altcineva nu a câștigat această dublă în primul sezon pe banca lui Inter.

Ce a spus directorul general al Lega Calcio

Luigi De Siervo, directorul general al Lega Calcio Serie A, a comentat decizia juriului: „Sezonul lui Cristian Chivu la cârma echipei Inter a fost pur și simplu extraordinar.”

„A demonstrat imediat ADN-ul de învingător pe care îl avea și ca jucător. Chivu a devenit singurul antrenor care a cucerit dubla istorică în primul său sezon pe banca de rezerve a Interului. Cifre și recorduri care confirmă intrarea de drept a lui Cristian Chivu printre marii antrenori ai Seriei A.”

Premiul îi va fi înmânat înaintea meciului Bologna-Inter, ultimul al sezonului.

