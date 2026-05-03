Cristi Chivu, campion în Italia cu Inter. Românul scrie istorie în Serie A, după victoria cu Parma

Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria fotbalului românesc și italian, după ce Inter Milano a cucerit titlul în Serie A, duminică seară, în urma victoriei cu 2-0 contra Parma, pe stadionul San Siro.
sursă foto: Andrea Rosito/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
03 mai 2026, 23:43, Sport

Formația pregătită de Chivu s-a impus prin golurile marcate de Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, ultimul după o pasă decisivă oferită de Lautaro Martínez, revenit după accidentare.

Succesul a declanșat sărbătoarea pe San Siro, unde fanii nerazzurrilor au celebrat un nou Scudetto, al 21-lea din istorie.

Cristi Chivu devine primul antrenor român care cucerește titlul într-unul dintre cele cinci mari campionate din Europa (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța).

Fostul căpitan al naționalei României reușește o performanță rară. Câștigă campionatul Italiei atât ca jucător, cât și ca antrenor al lui Inter.

Ca fotbalist, Chivu a cucerit trei titluri cu gruparea milaneză, în 2008, 2009 și 2010.

Astfel, românul devine doar al doilea om din istoria clubului care realizează această dublă performanță, după Armando Castellazzi.

Prin acest succes, Cristi Chivu devine al 17-lea antrenor străin campion în Serie A. De asemenea, este al patrulea tehnician străin campion cu Inter, după Árpád Weisz, Helenio Herrera și José Mourinho.

