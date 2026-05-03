Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu de Formula 1 de la Miami și ajunge la trei victorii consecutive

Italianul Andrea Kimi Antonelli, pilotul Mercedes, a reușit a treia victorie consecutivă în Formula 1, adjudecându-și Marele Premiu de la Miami (SUA), după ce a rezistat presiunii venite din partea campionului en-titre Lando Norris, de la McLaren.
sursă foto: Antoine Lapeyre / ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
03 mai 2026, 22:05, Sport

Plecat din pole position, Kimi Antonelli a avut din nou un start dificil, dar a revenit rapid în lupta pentru victorie. Pilotul Ferrari Charles Leclerc a condus inițial cursa. Max Verstappen, de la RedBull, a pierdut poziții importante după un derapaj în debutul Grand Prix-ului.

Un moment crucial al cursei a fost neutralizarea provocată de incidentele lui Pierre Gasly și Isack Hadjar, ambii piloți abandonând devreme după accidente separate.

După reluare, Antonelli și Norris au devenit principalii actori ai luptei pentru victorie, pilotul McLaren încercând să forțeze pe final.

Deși Norris a părut uneori mai rapid, Antonelli a gestionat perfect uzura pneurilor și a rezistat presiunii până la final, trecând primul linia de sosire și bifând al treilea succes consecutiv, după China și Japonia.

În urma lor, Oscar Piastri, de la McLaren, a încheiat pe locul trei.

George Russell (Mercedes) a urcat pe locul patru după un final agitat, profitând de o eroare a lui Leclerc în ultimul tur.

Max Verstappen a încheiat pe locul cinci, iar Leclerc pe locul 6. Lewis Hamilton s-a situat pe locul șapte, într-o cursă dificilă pentru Ferrari.

Antonelli își mărește avansul în clasamentul general, consolidându-și poziția de lider și distanțându-se de George Russell, care rămâne principalul său urmăritor, la 24 de puncte în urmă.

