Formula 1. Kimi Antonelli pornește din pole-position la Marele Premiu al Japoniei

Kimi Antonelli din echipa Mercedes a obținut pole-position la Marele Premiu al Japoniei, consolidându-și performanța după victoria în calificările din China.
Nițu Maria
28 mart. 2026, 09:46, Sport

Tânărul pilot italian Kimi Antonelli va începe cursa de Formula 1 din Japonia din prima poziție a grilei de start, după o sesiune de calificări foarte reușită pe circuitul de la Suzuka Circuit, anunță F1.

Reprezentantul echipei Mercedes a demonstrat că este într-o forma excelentă în acest sezon și a obținut al doilea pole-position consecutiv, după performanța similară din Marele Premiu al Chinei.

Pe locul al doilea se va afla coechipierul său, George Russell, în timp ce poziția a treia este ocupată de australianul Oscar Piastri, care concurează pentru McLaren.

Linia a doua a grilei de start îi include pe Charles Leclerc de la Ferrari și pe Lando Norris, urmat de campionul Lewis Hamilton, tot de la Ferrari.

Topul primilor zece este completat de Pierre Gasly (Alpine F1 Team), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) și Arvid Lindblad (Racing Bulls).

O surpriză importantă o reprezintă poziția ocupată de campionul mondial Max Verstappen, care va pleca doar de pe locul 11 după eliminarea din a doua parte a calificărilor.

Cursa de pe circuitul japonez va avea loc duminică dimineață și se anunță una spectaculoasă.

