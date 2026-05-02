Alonso nu se grăbește spre retragere: Nu aș vrea să mă retrag fără ca fiul meu să fie în paddock

Fernando Alonso, dublu campion în Formula 1, a sugerat că nu ia în calcul deocamdată o retragere, declarând la Marele Premiu de la Miami că și-ar dori să mai continue în competiție astfel încât fiul său, Leonard, să poată trăi și înțelege atmosfera din paddock.
sursă foto: Ayman Yaqoob / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
02 mai 2026, 08:58, Sport

Aflat într-un sezon dificil alături de Aston Martin F1, Alonso a spus că noul său rol de tată îl motivează să mai continue în sportul în care a debutat în 2001.

„Paternitatea îți schimbă felul în care vezi viața. Nu mi-aș dori să mă retrag fără ca fiul meu să fie în paddock sau să urce în mașină. Dacă mai concurez un an sau doi, probabil va începe să înțeleagă ce se întâmplă acolo și își va aminti aceste momente pentru tot restul vieții”, a declarat el, într-o conferință la Miami, potrivit publicației spaniole Marca.

Alonso a admis că își analizează viitorul, dar nu se grăbește să ia o decizie.

„Mă gândesc serios la asta, nu pot nega. Dar până la pauza de vară nu mă voi așeza cu echipa să decid ce urmează”, a precizat pilotul.

În ciuda dificultăților întâmpinate de Aston Martin F1 Team în actualul sezon, spaniolul spune că încă se simte competitiv și motivat să continue, mai ales dacă proiectul tehnic va evolua.

„Sunt încă competitiv, încă mă simt rapid și sper că echipa va ajunge într-un punct în care să ne putem lupta din nou la vârf”, a adăugat Alonso.

Pilotul spaniol, în vârstă de 44 de ani, este dublu campion mondial în Formula 1, câștigând cu Renault în 2005 și 2006.

