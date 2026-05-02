Trei partide programate sâmbătă în Superliga de fotbal. Universitatea Cluj – FC Argeș, singurul meci din play-off

De la ora 20:30, pe Cluj Arena, Universitatea Cluj încearcă să rămână în cursa de urmărire a liderului Universitatea Craiova. Ardelenii ocupă locul secund, cu 39 de puncte, la trei lungimi de formația olteană, și au nevoie de victorie pentru a păstra presiunea asupra liderului în ultimele 3 etape ale play-off-ului.

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi vine după eșecul din derby-ul local cu CFR Cluj, rezultat în urma căruia a cedat prima poziție. În plus, a reprezentat al doilea eșec consecutiv, după ce U Cluj câștigase primele patru partide din play-off.

Clujenii mizează însă pe forma excelentă de pe teren propriu, unde au zece victorii consecutive și 11 succese în ultimele 12 meciuri disputate.

De partea cealaltă, FC Argeș este ultima clasată în play-off, cu 30 de puncte. Dar, încă speră la locul de baraj pentru Conference League. Piteștenii se află la patru puncte de poziția a patra și au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursă.

Oțelul – Metaloglobus și Farul – FC Botoșani, meciurile zilei din play-out

Prima partidă a zilei din Superliga începe la ora 15:00, când Oțelul Galați primește vizita formației Metaloglobus București, într-un duel din etapa a 7-a din play-out.

Gazdele ocupă locul 11, cu 28 de puncte, și pot face un pas important spre menținerea fără emoții în primul eșalon. Echipa gălățeană are un parcurs solid pe teren propriu în acest sezon, cu nouă victorii, patru remize și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, Metaloglobus București este ultima clasată, cu 11 puncte, și are nevoie de victorie pentru a mai spera la salvare. Metaloglobus este singura echipă din campionat fără victorie în deplasare, cu doar trei egaluri în 18 partide externe.

Al doilea duel al zilei are loc de la ora 17:30, la Constanța, unde Farul întâlnește pe FC Botoșani. Formația constănțeană ocupă locul 12, cu 24 de puncte, și traversează o perioadă oscilantă. Singura victorie din ultimele nouă etape a venit pe 15 martie, 2-0 cu Petrolul Ploiești.

FC Botoșani este pe locul 9, cu 31 de puncte, și se află într-o poziție mai confortabilă, dar nu complet lipsită de emoții. Moldovenii nu au mai câștigat în deplasare din 30 noiembrie 2025, când s-au impus cu 1-0 pe terenul Unirea Slobozia. De atunci au urmat un egal și șapte înfrângeri externe.

Istoricul confruntărilor directe este echilibrat. În 27 de meciuri de campionat, Farul are 10 victorii, Botoșani opt, iar nouă partide s-au încheiat la egalitate. Cea mai recentă întâlnire a fost câștigată de Farul, 2-0, în noiembrie 2025.