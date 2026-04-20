Campioana FCSB joacă pe terenul Farului pentru prima poziție din play-out în Superliga de fotbal

După eșecul echipei UTA Arad, în deplasarea de la Galați, cu Oțelul, FCSB are șansa de a reveni pe prima poziție în play-out. Campioana en-titre este la un punct în urma formației arădene, înainte de duelul de luni seară, programat de la ora 20:30, cu Farul Constanța. Partida va încheia etapa a 5-a din play-out.

Farul Constanța întâlnește FCSB, într-un duel în care încearcă să iasă din zona locurilor de baraj.

Dobrogenii au opt victorii, patru remize și cinci înfrângeri pe teren propriu în acest sezon, în timp ce FCSB a câștigat șase dintre cele 16 meciuri din deplasare.

În ultimele 10 confruntări directe, FCSB s-a impus de șase ori, Farul de două ori, iar alte două meciuri s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat pe 30 noiembrie 2025, s-a încheiat cu victoria bucureștenilor, 2-1.

Meciul marchează revenirea lui Flavius Stoican pe banca Farului, acesta fiind la a opta echipă antrenată în prima ligă.

Partida va avea o semnificație specială pentru Darius Olaru, căpitanul FCSB, care va disputa meciul cu numărul 300 în Superligă. Mijlocașul are până acum 57 de goluri, 42 de pase decisive și 15 penalty-uri obținute în competiție.

FC Botoșani, favorită în duelul cu ultima clasată

În primul meci al zilei, de la ora 17:30, FC Botoșani primește vizita formației FC Metaloglobus București, într-un duel în care gazdele pornesc cu prima șansă.

Moldovenii au un parcurs solid pe teren propriu în acest sezon, cu nouă victorii, cinci remize și doar trei înfrângeri.

De cealaltă parte, Metaloglobus este singura echipă fără succes în deplasare în actuala ediție, cu doar trei egaluri în 17 meciuri externe.

Un alt argument în favoarea gazdelor este posesia: 61,5% în primele patru runde din play-out, cea mai ridicată din competiție, comparativ cu 44% în cazul bucureștenilor, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal.

Formația oaspete are și cele mai slabe statistici ofensive și defensive din campionat, cu 27 de goluri marcate și 72 primite.

În lotul echipei din Botoșani se remarcă trei jucători cu minimum 10 contribuții ofensive: Sebastian Mailat (15), Hervin Ongenda (12) și Zoran Mitrov (10).

În sezonul regulat, FC Botoșani s-a impus de două ori în fața Metaloglobusului, 2-0 în deplasare și 3-0 acasă.

FC Botoșani ocupă locul 3 în play-out, fiind la patru puncte de liderul actual, UTA Arad.

Metaloglobus se află pe ultima poziție, la nouă puncte în urma echipelor de pe antepenultimul, respectiv penultimul loc.