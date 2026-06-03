Farul Constanța se desparte de Gabriel Iancu, fotbalist cu patru titluri naționale în palmares

„Atacantul Gabriel Iancu nu mai este jucătorul echipei noastre, după ce contractul acestuia a expirat. În vârstă de 32 de ani, Gabriel Iancu revenise la formația noastră în iulie 2024, iar de atunci a evoluat în 35 de partide pentru alb-albaștri în toate competițiile, în care a reușit două goluri și o pasă decisivă. Mulțumim, Gabi, și succes mai departe!”, se arată în comunicatul clubului.

Despărțirea vine după un sezon dificil pentru Farul. Clubul din Constanța și-a asigurat menținerea în Superliga de fotbal în urma barajului cu Chindia Târgoviște, câștigat la loviturile de departajare. Iancu a fost rezervă în ambele manșe ale dublei cu Chindia.

Pentru fotbalist, se încheie a cincea perioadă petrecută la clubul din Constanța. Produs al Academiei Hagi, Iancu a debutat în Liga 1 pentru Viitorul Constanța în 2012 și a revenit de mai multe ori la formația de la malul mării de-a lungul carierei.

În sezonul recent încheiat, atacantul a bifat 12 apariții în campionat. Ultimul său meci oficial a avut loc pe 18 mai, în înfrângerea suferită de Farul pe teren propriu, scor 0-1, cu Metaloglobus București.

De-a lungul carierei, Gabriel Iancu a mai evoluat la FCSB, Karabükspor, Termalica Nieciecza, FC Voluntari, Dunărea Călărași, Akhmat Grozny, FCU Craiova 1948 și FC Hermannstadt.

În palmaresul său figurează patru titluri de campion al României, trei cucerite cu FCSB și unul cu Viitorul Constanța.

Fotbalistul are o cotă de piață de 200.000 de euro, potrivit platformei transfermakt, după ce în 2020 a fost cotat la 1.3 milioane de euro.