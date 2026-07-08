Mijlocaș originar din Franța cu prezențe în naționala Beninului, transferat de Farul Constanța

În vârstă de 27 de ani, Ahlinvi evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și sosește la Farul după despărțirea de formația rusă Arsenal Tula. Pentru echipa din Rusia a disputat 30 de meciuri în sezonul trecut, marcând două goluri și oferind trei pase decisive.

Format la academia clubului Guingamp, fotbalistul a evoluat ulterior la Nîmes, unde a bifat 20 de apariții în Ligue 1 în sezonul 2020-2021, reușind să înscrie de două ori în primul eșalon al fotbalului francez.

Ulterior, a jucat pentru Dijon, Čukarički, Västerås și Arsenal Tula.

Ahlinvi este internațional al Beninului, pentru care a adunat 27 de selecții la prima reprezentativă.

Mijlocașul este cotat, în prezent, la 250.000 de euro, potrivit platformei de specialitate Transfermarkt. Cea mai mare valoare a jucătorului a fost de un milion de euro, în 2021, înainte de transferul la Dijon.

Ahlinvi este a cincea dintre achizițiile realizate de Farul în această perioadă de mercato, după Eddy Sylvestre, Ionuț Cercel, Tony Njike și Valentin Țicu.