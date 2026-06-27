Denis Alibec și Ionuț Larie și-au prelungit contractele cu Farul Constanța

Potrivit unui comunicat al clubului, Larie și Alibec vor continua încă un an în tricoul Farului, club unde au crescut s-au format și au contribuit apoi la câștigarea primului titlu de campioană.

Cei doi sunt liderii de vârstă ai echipei. Larie va împlini 40 de ani în ianuarie 2027, iar Alibec 36 de ani în aceeași lună.

„Experiența, forma sportivă și atașamentul față de culorile alb-albastre le-au adus un nou contract cu formația de suflet”, transmite Farul Constanța.

Alibec a marcat pentru Farul 41 de goluri și a dat 28 de pase decisive în cele 126 de partide jucate, în timp ce Larie are la activ 307 partide cu 25 de goluri și 8 pase decisive.