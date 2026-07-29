Superliga feminină de fotbal începe pe 22 august. Formatul competiției rămâne neschimbat

Noua ediție din Superliga feminină de fotbal va debuta în weekendul 22-23 august. La start se vor afla opt formații: Politehnica Timișoara, Universitatea Olimpia Cluj, Vasas Femina, Gloria Bistrița, Farul Constanța, Rapid București, Universitatea Craiova și FK Csikszereda.

Campionatul se va desfășura într-un format identic cu cel din sezonul precedent. În sezonul regulat, cele opt echipe se vor întâlni în sistem tur-retur, fiecare urmând să dispute 14 partide.

La finalul sezonului regulat, primele patru clasate vor evolua în play-off, iar ultimele patru în play-out. În ambele faze se vor disputa câte două tururi și două retururi între cele patru echipe, ceea ce înseamnă încă 12 meciuri pentru fiecare formație. Astfel, fiecare echipă va disputa 26 de partide pe parcursul sezonului.

Farul Constanța va porni din postura de campioană, după ce a câștigat al treilea titlu consecutiv în sezonul trecut.

Totodată, FRF a stabilit și calendarul din prima parte a Cupei României, astfel:

Baraj – 16 septembrie

Turul 1 – 30 septembrie

Turul 2 – 28 octombrie

Turul 3 – 29 noiembrie