Superliga de fotbal mizează pe construcția răbdătoare, nu pe jocul direct, potrivit unui raport FRF

În același timp, Superliga României a avut o medie de doar 2,5 goluri pe meci, una dintre cele mai scăzute din regiune, potrivit raportului tehnic publicat de FRF.

Potrivit documentului, în sezonul trecut s-au marcat 802 goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,5 reușite pe partidă. Superliga s-a situat în jumătatea inferioară a campionatelor europene. La acest capitol, Elveția a stat cel mai bine, cu o medie de 3,2 goluri marcate pe meci.

În schimb, raportul evidențiază că fotbalul românesc și-a conturat o identitate tactică bine definită. Aproximativ 66% dintre fazele de construcție reușesc să ducă mingea în zona a doua a terenului, cel mai ridicat procent dintre toate ligile comparate (Belgia, Polonia, Cehia, Grecia, Turcia și Ungaria), ceea ce reflectă preferința echipelor pentru dezvoltarea controlată a atacurilor și evitarea jocului direct.

Totodată, formațiile din Superligă utilizează cel mai rar pasele lungi ca soluție principală de progresie.

Patru cluburi românești se regăsesc chiar în primele șase locuri ale clasamentului privind construcția răbdătoare a jocului: FCSB, Rapid, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, confirmând tendința generală a campionatului spre un fotbal pozițional și bazat pe posesie.

Statisticile arată că această filozofie se reflectă și în modul în care sunt marcate golurile. Dintre cele 802 reușite, 354 au fost înscrise în urma atacurilor poziționale, 204 după faze fixe, 157 pe contraatac și 85 din lovituri de pedeapsă.

Un atac pozițional care s-a încheiat cu gol a durat, în medie, 27 de secunde și a cuprins opt pase, în timp ce un contraatac a avut o durată medie de doar cinci secunde și două pase.

Banii nu garantează performanța

Raportul scoate în evidență și faptul că performanța sportivă nu a fost determinată exclusiv de nivelul investițiilor.

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană deși a avut doar al patrulea buget salarial din Superligă. Universitatea Cluj, care a încheiat pe locul secund, este prezentată drept cel mai bun exemplu de eficiență financiară.

La polul opus, FCSB este descrisă drept „anomalia sezonului”, după ce a încheiat campionatul în play-out în ciuda celui mai mare buget de salarii din competiție.

În perspectiva sezonului 2026-2027, care a început în acest weekend, FRF estimează că lupta pentru play-off va fi mai echilibrată decât în anii precedenți. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo și Rapid încearcă să ajungă pentru al treilea sezon consecutiv în play-off.