Prima pagină » Sport » Superliga de fotbal mizează pe construcția răbdătoare, nu pe jocul direct, potrivit unui raport FRF

Superliga de fotbal mizează pe construcția răbdătoare, nu pe jocul direct, potrivit unui raport FRF

Superliga s-a remarcat în sezonul 2025-2026 printr-un stil de joc bazat pe construcția răbdătoare și controlul posesiei, fiind campionatul care recurge cel mai puțin la jocul direct dintre cele șapte ligi analizate de Federația Română de Fotbal (FRF), într-un raport.
Superliga de fotbal mizează pe construcția răbdătoare, nu pe jocul direct, potrivit unui raport FRF
Petre Apostol
18 iul. 2026, 09:45, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În același timp, Superliga României a avut o medie de doar 2,5 goluri pe meci, una dintre cele mai scăzute din regiune, potrivit raportului tehnic publicat de FRF.

Potrivit documentului, în sezonul trecut s-au marcat 802 goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,5 reușite pe partidă. Superliga s-a situat în jumătatea inferioară a campionatelor europene. La acest capitol, Elveția a stat cel mai bine, cu o medie de 3,2 goluri marcate pe meci.

În schimb, raportul evidențiază că fotbalul românesc și-a conturat o identitate tactică bine definită. Aproximativ 66% dintre fazele de construcție reușesc să ducă mingea în zona a doua a terenului, cel mai ridicat procent dintre toate ligile comparate (Belgia, Polonia, Cehia, Grecia, Turcia și Ungaria), ceea ce reflectă preferința echipelor pentru dezvoltarea controlată a atacurilor și evitarea jocului direct.

Totodată, formațiile din Superligă utilizează cel mai rar pasele lungi ca soluție principală de progresie.

Patru cluburi românești se regăsesc chiar în primele șase locuri ale clasamentului privind construcția răbdătoare a jocului: FCSB, Rapid, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, confirmând tendința generală a campionatului spre un fotbal pozițional și bazat pe posesie.

Statisticile arată că această filozofie se reflectă și în modul în care sunt marcate golurile. Dintre cele 802 reușite, 354 au fost înscrise în urma atacurilor poziționale, 204 după faze fixe, 157 pe contraatac și 85 din lovituri de pedeapsă.

Un atac pozițional care s-a încheiat cu gol a durat, în medie, 27 de secunde și a cuprins opt pase, în timp ce un contraatac a avut o durată medie de doar cinci secunde și două pase.

Banii nu garantează performanța

Raportul scoate în evidență și faptul că performanța sportivă nu a fost determinată exclusiv de nivelul investițiilor.

Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană deși a avut doar al patrulea buget salarial din Superligă. Universitatea Cluj, care a încheiat pe locul secund, este prezentată drept cel mai bun exemplu de eficiență financiară.

La polul opus, FCSB este descrisă drept „anomalia sezonului”, după ce a încheiat campionatul în play-out în ciuda celui mai mare buget de salarii din competiție.

În perspectiva sezonului 2026-2027, care a început în acest weekend, FRF estimează că lupta pentru play-off va fi mai echilibrată decât în anii precedenți. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo și Rapid încearcă să ajungă pentru al treilea sezon consecutiv în play-off.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
S-au scurs 9 luni de la explozia din Rahova. Locatarii de pe „Vicina” și-au pierdut toate speranțele. Firma de demolări își organizează șantierul
Gandul
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Cancan
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport
Un IT-ist moldovean a creat cu AI harta deportărilor staliniste din Basarabia. Mihai Focsa: „Mi-au scris mai mulți oameni că și-au găsit bunicii și rudele pe platformă”
Libertatea
Care kebab e „cel mai sănătos”? Nutriționiștii au făcut clasamentul care schimbă tot ce știai despre fast-food
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da