Superliga. Ediția cu numărul 109 a campionatului de fotbal, la momentul debutului. Două meciuri programate vineri

Noul sezon din Superliga de fotbal se anunță unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.

Potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal, pentru prima dată în istoria competiției, 14 dintre cele 16 echipe participante au câștigat cel puțin unul dintre cele trei trofee interne: campionatul, Cupa României sau Supercupa României. Singurele excepții sunt FC Botoșani și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

De asemenea, la start se află zece foste campioane ale României, iar 11 dintre cele 16 formații au evoluat cel puțin o dată în play-off. Totodată, 14 echipe au participat de-a lungul timpului în cupele europene.

Debut pe terenul unei echipe nou-promovate

Prima partidă a sezonului, FC Voluntari – FC Botoșani, va începe la ora 18:30. Ilfovenii revin în Superligă după doi ani, în urma câștigării barajului de promovare-retrogradare cu FC Hermannstadt. Gruparea moldoveană începe al 14-lea sezon consecutiv pe prima scenă și va atinge o bornă importantă: meciul cu numărul 500 în prima ligă.

Transferat în această vară la FC Voluntari, Denis Haruț va ajunge la 150 de meciuri în primul eșalon, dacă va juca.

FC Voluntari și FC Botoșani s-au întâlnit de 28 de ori în campionat. Ilfovenii au obținut șapte victorii, moldovenii s-au impus în 11 partide, iar alte zece confruntări s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct din Superligă, disputat la 4 mai 2024, s-a terminat fără goluri, la Botoșani.

Prima zi se încheie cu unul dintre meciurile-vedetă ale etapei

În al doilea meci al zilei, programat de la ora 21:30, FCSB va primi vizita formației FC Argeș.

Bucureștenii vin după un sezon în care au evoluat în play-out, după ce au câștigat titlul în anul anterior. FCSB a reușit totuși calificarea în cupele europene prin intermediul barajului.

Piteștenii au fost revelația stagiunii precedente, devenind prima echipă promovată care a obținut calificarea în play-off.

FCSB se bazează în continuare pe Florin Tănase, jucătorul activ cu cele mai multe goluri marcate în Superligă, 117, acesta fiind și fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în sezonul trecut, cu 15 goluri și opt pase decisive.

La FC Argeș, spaniolul Roberto Sierra a fost singurul jucător din Superligă care a evoluat în toate cele 40 de etape ale ediției precedente.

În sezonul trecut, FC Argeș a câștigat ambele confruntări directe cu FCSB, impunându-se cu 2-0 în deplasare și cu 1-0 pe teren propriu.