Starul grec din NBA Giannis Antetokounmpo, prezentat la Miami: Sunt motivat să câștig un nou titlu

De două ori desemnat cel mai valoros jucător (MVP) al ligii nord-americane de baschet și campion NBA în 2021, Antetokounmpo a fost marele absent din echipa Greciei, învinsă de România la Oradea, în urmă cu două săptămâni, în preliminariile Cupei Mondiale 2027.

Despre mutarea la Miami, Antetokounmpo a afirmat că istoria de succes a francizei din Florida a cântărit decisiv în alegerea sa.

„Nivelul meu de motivație este de un milion la sută. Când mergi pe holurile arenei și vezi istoria acestui club, jucătorii care au făcut parte din această organizație și ceea ce au realizat, îți dorești să continui această tradiție. Este un loc care vine cu presiune, iar eu dau cel mai bun randament sub presiune”, a declarat starul grec, la conferința de prezentare.

Grecul în vârstă de 31 de ani a recunoscut că despărțirea de Milwaukee, unde a evoluat timp de 13 sezoane, nu a fost lipsită de emoții.

„Am avut o conversație foarte sinceră cu Pat Riley (n.r. – președintele clubului Miami Heat). I-am spus că, dincolo de imaginea pe care o au oamenii despre mine, sunt și eu om. I-am spus că îmi este puțin teamă, pentru că totul este diferit. După 13 ani într-o singură organizație, este o schimbare majoră, însă simt că aveam nevoie să ies din zona de confort”, a spus el.

Antetokounmpo a explicat și decizia de a renunța la emblematicul număr 34, purtat în toată perioada petrecută la Bucks, urmând să evolueze la Miami cu numărul 7.

„Numărul 34 înseamnă foarte mult pentru mine și are o istorie specială. Din respect pentru clubul care m-a draftat și pentru cei 13 ani petrecuți la Milwaukee, am decis să las acel număr acolo și să încep un nou capitol”, a adăugat grecul.

Pat Riley: „Am adus un Boeing 747”

Președintele lui Miami Heat, Pat Riley, a descris transferul drept unul dintre cele mai importante din istoria recentă a clubului.

„Am adus un Boeing 747. Este acolo, în vârf, alături de Alonzo Mourning, Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosh și Jimmy Butler. Totuși, am sentimentul că este chiar mai special datorită fizicului său, dimensiunii și tuturor lucrurilor pe care le poate face pe teren”, a declarat Riley.

Riley a dezvăluit că negocierile pentru transfer au fost aproape de finalizare încă din luna februarie.

„A fost nevoie de foarte multe pentru a realiza această mutare. Am acumulat alegeri în draft și jucători tineri pentru a avea un pachet suficient de bun. A fost momentul perfect, iar astfel de tranzacții se fac doar atunci când apare momentul perfect”, a spus el.

Miami Heat l-a obținut pe Antetokounmpo într-un schimb cu Milwaukee Bucks, cedându-i pe Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis, trei alegeri în primul tur al draftului, dreptul de schimb pentru o altă alegere în primul tur și o alegere în turul al doilea. În plus, l-a achiziționat și pe Bobby Portis, în aceeași tranzacție.

Obiectivul: al doilea titlu NBA

După ce a ratat play-off-ul în sezonul trecut, Antetokounmpo vede în Miami cea mai bună oportunitate de a reveni în lupta pentru trofeul Larry O’Brien.

„Unul dintre obiectivele mele este să câștig încă un campionat. Simt că acesta este cel mai bun drum pentru a reuși. Îmi place presiunea și cred că ea scoate tot ce este mai bun din mine”, a spus el.

Pentru Miami, sosirea lui Antetokounmpo schimbă imediat obiectivele francizei, care revine între principalele candidate la titlul NBA.