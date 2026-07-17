FIFA a desemnat arbitrul pentru finala Cupei Mondiale. A condus una dintre cele mai aprinse partide ale turneului

Slovenul Slavko Vinčić, în vârstă de 46 de ani, va conduce la centru cel mai important meci al actualei ediții a Cupei Mondiale, după ce FIFA l-a desemnat oficial pentru finala programată duminică.

Arbitrul face parte din elita arbitrajului european, fiind inclus pe lista FIFA încă din 2010. În ultimii ani, acesta a fost delegat la unele dintre cele mai importante partide de pe continent, inclusiv finala Europa League din 2022, disputată între Eintracht Frankfurt și Rangers, precum și finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid în fața Borussiei Dortmund.

Vinčić și-a făcut debutul la un Campionat Mondial în Qatar, în 2022, unde a arbitrat două partide. La ediția din 2026 a primit încă trei delegări înaintea finalei, astfel că meciul pentru trofeu va reprezenta a șasea sa apariție la un turneu final mondial și cea de-a patra din actuala competiție.

A gestionat unul dintre cele mai tensionate meciuri ale turneului

Înainte de delegarea la finală, Slavko Vinčić a fost la centru și într-unul dintre cele mai tensionate meciuri ale Cupei Mondiale 2026, duelul dintre Mexic și Ecuador din optimile de finală. Confruntarea, câștigată de mexicani cu 2-0, a fost marcată de numeroase dueluri tari, proteste și momente de tensiune între jucătorii celor două echipe, iar prestația arbitrului sloven a fost apreciată pentru modul în care a ținut sub control partida.

Experiența acumulată în astfel de meciuri, alături de finalele UEFA Champions League și Europa League pe care le-a condus în ultimii ani, a contribuit la decizia FIFA de a-i încredința cea mai importantă partidă a turneului, finala dintre Argentina și Spania.

Bilanț pozitiv pentru Spania și Lamine Yamal

De-a lungul carierei, arbitrul sloven a condus mai multe meciuri ale naționalei Spaniei. Primele au fost un amical cu Columbia, în 2017, apoi confruntarea cu Suedia din faza grupelor la EURO 2020 și semifinala Ligii Națiunilor din 2023 împotriva Italiei.

După afirmarea lui Lamine Yamal la nivel internațional, Vinčić s-a aflat la centru în două dintre cele mai importante victorii ale Spaniei de la EURO 2024. Mai întâi, ibericii au învins Italia cu 1-0 în faza grupelor, iar ulterior au trecut cu 2-1 de Franța în semifinale, meci în care Yamal a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale turneului.

Singurul precedent cu Argentina s-a încheiat cu o surpriză istorică

În ceea ce privește Argentina, Vinčić a arbitrat o singură partidă a reprezentativei sud-americane. A fost chiar debutul campioanei mondiale la turneul din Qatar, când Arabia Saudită a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției, impunându-se cu 2-1.

Înfrângerea a pus capăt unei serii impresionante de 36 de meciuri fără eșec pentru naționala lui Lionel Messi și rămâne singurul meci în care Argentina a pierdut avându-l pe Vinčić la centru.

Arbitrajul slovenului a stârnit atunci discuții, însă unele dintre deciziile sale au fost considerate favorabile sud-americanilor. Vinčić a acordat un penalty pentru Argentina încă din minutul 7, după un duel la un corner în care Leandro Paredes a fost faultat, iar Messi a transformat lovitura de pedeapsă. De asemenea, arbitrul a arătat șase cartonașe galbene jucătorilor Arabiei Saudite, fără să avertizeze vreun fotbalist argentinian.

Finala de duminică va reprezenta cea mai importantă delegare din cariera lui Slavko Vinčić, care va avea responsabilitatea de a conduce duelul pentru trofeul mondial dintre două dintre cele mai valoroase reprezentative ale momentului.