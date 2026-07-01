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Mexicul pune capăt unui blestem de 40 de ani la Cupa Mondială. Victorie cu Ecuador și calificare în optimile de finală

Naționala Mexicului a obținut una dintre cele mai importante victorii din ultimele decenii, învingând Ecuador cu 2-0 și calificându-se în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Succesul are o semnificație aparte: este primul meci câștigat de mexicani în fazele eliminatorii ale turneului final după o pauză de 40 de ani, transmite AP.
Mexicul pune capăt unui blestem de 40 de ani la Cupa Mondială. Victorie cu Ecuador și calificare în optimile de finală
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
01 iul. 2026, 07:22, Sport
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Disputată pe stadionul din Ciudad de Mexico, partida a început cu o întârziere de o oră din cauza unei furtuni puternice, devenind al doilea meci al turneului afectat de condițiile meteorologice. Odată început jocul, gazdele au preluat rapid inițiativa și au făcut diferența încă din prima repriză. Julián Quiñones a deschis scorul în minutul 22, iar doar nouă minute mai târziu Raúl Jiménez a dublat avantajul, stabilind scorul final de 2-0, scrie AP.

Un blestem care a durat patru decenii

Victoria are o încărcătură istorică pentru fotbalul mexican. Ultimul succes al Mexicului într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale data din 1986, când, tot în postura de țară gazdă, învingea Bulgaria în optimile de finală. Au urmat șapte eliminări consecutive în aceeași fază a competiției, la edițiile din 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018.

CM 2026. Fanii Mexicului sărbătorind victoria împotriva selecționatei Ecuadorului. Sursa foto: captură video X

La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, Mexicul nici măcar nu a reușit să treacă de faza grupelor, fiind eliminat înaintea meciurilor eliminatorii pentru prima dată după turneul din Argentina 1978. Succesul cu Ecuador pune astfel capăt uneia dintre cele mai lungi serii negative din istoria recentă a competiției.

Urmează duelul pentru sferturile de finală

În optimile Cupei Mondiale 2026, Mexicul va evolua din nou pe teren propriu și va întâlni câștigătoarea confruntării dintre Anglia și Republica Democrată Congo, programată miercuri. Calificarea oferă un nou impuls selecționatei mexicane, care beneficiază și de avantajul susținerii publicului la turneul găzduit împreună cu Statele Unite și Canada. Victoria împotriva Ecuadorului readuce speranța că Mexicul poate depăși, în sfârșit, bariera optimilor și poate obține cea mai bună performanță din ultimele decenii la un Campionat Mondial.

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