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Internaționalul francez Michael Olise, primul mesaj după Cupa Mondială: O dezamăgire imensă

Internaționalul francez Michael Olise a transmis joi un mesaj de mulțumire către suporterii Franței, la două săptămâni după eliminarea naționalei în semifinalele Cupei Mondiale, în urma înfrângerii cu 0-2 în fața Spaniei, spunând că ratarea trofeului reprezintă o mare dezamăgire.
Internaționalul francez Michael Olise, primul mesaj după Cupa Mondială: O dezamăgire imensă
sursă foto: Jose Hernandez / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
30 iul. 2026, 10:48, Sport
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„Faptul că nu am reușit să aducem trofeul acasă este o dezamăgire imensă. Nu așa ne imaginam să încheiem această Cupă Mondială atunci când a început turneul”, a scris Michael Olise pe contul său de Instagram.

La prima sa participare la un Campionat Mondial, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a intrat în istoria competiției, devenind jucătorul cu cele mai multe pase decisive într-o singură ediție a turneului final, cu șapte assist-uri.

„Să port tricoul echipei Franței la o Cupă Mondială a fost întotdeauna și va rămâne întotdeauna un vis pentru mine. Chiar dacă nu am reușit să ridicăm trofeul, sunt mândru că am stabilit recordul pentru cele mai multe pase decisive din istoria unei Cupe Mondiale. Dar, mai presus de toate, aș fi preferat să fiu aici pentru a spune că am câștigat Cupa Mondială, cu toții, alături de colegii mei, de staff, de antrenori și de toți suporterii echipei Franței. (…) acesta este obiectivul care va continua să ne motiveze”, a transmis extrema lui Bayern Munchen.

În încheiere, internaționalul francez i-a transmis un mesaj de mulțumire selecționerului Didier Deschamps.

„De asemenea, vreau să îi mulțumesc selecționerului pentru că mi-a oferit prima convocare la echipa națională și pentru că a crezut în mine, chiar și în cele mai dificile momente. Îi voi fi întotdeauna recunoscător și îi doresc tot binele în continuare, indiferent de drumul pe care îl va alege”, a scris Olise.

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