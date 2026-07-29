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Nathaniel Brown, prezentat oficial de Bayern München: Este incredibil că acum sunt aici

Nathaniel Brown a fost prezentat oficial de Bayern München miercuri și a vorbit pentru prima dată în calitate de jucător al campioanei Germaniei. Fundașul stânga în vârstă de 23 de ani a mărturisit că transferul are o semnificație specială, având în vedere că este originar din Bavaria.
Nathaniel Brown, prezentat oficial de Bayern München: Este incredibil că acum sunt aici
sursă foto: FC Bayern Munchen
Petre Apostol
29 iul. 2026, 16:08, Sport
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„Este ceva special pentru mine, pentru că vin din Bavaria. Toată lumea din Amberg ține cu Bayern. Este incredibil că acum sunt aici”, a declarat internaționalul german Nathaniel Brown, în conferința organizată de campioana Germaniei.

Brown a dezvăluit că adaptarea este facilitată de faptul că îi cunoaște deja pe mai mulți dintre noii săi colegi de la naționala Germaniei.

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Am avut o impresie foarte bună încă din primele zile, deoarece îi cunosc pe mulți dintre băieți și îi descopăr pe ceilalți. Avem un lot de mare calitate. Mai ales în ofensivă sunt jucători extraordinari, dar și defensiv. Este cu totul alt nivel față de ceea ce eram obișnuit”, a mai spus fundașul.

Transferat de la Eintracht Frankfurt pentru 50 de milioane de euro, Brown vine după un sezon excelent în Bundesliga, în care a ratat un singur meci de campionat.

Noul fundaș al lui Bayern spune că obiectivul său este să își câștige locul în echipă și să contribuie la succesele clubului.

„Vreau să arăt ce pot. Știu care sunt punctele mele forte și unde mai am de muncit. Antrenorul mi-a explicat deja ce apreciază la jocul meu, pentru că am vorbit mult. Vreau să joc cât mai multe meciuri, să ajut echipa și, în final, să câștig trofee”, a adăugat el.

Brown s-a caracterizat drept un jucător versatil, capabil să evolueze atât în banda stângă, cât și în centrul apărării.

„Am viteză și simt bine spațiile. Trebuie să îmi îmbunătățesc jocul aerian și faza defensivă, dar pot progresa. În sezonul trecut am jucat mult și în centrul apărării și mă simt foarte confortabil acolo. Desigur, pot evolua și pe flanc”, a menționat fotbalistul.

Totodată, Bayern a anunțat că Nathaniel Brown va purta tricoul cu numărul 11, rămas vacant după plecarea lui Nicolas Jackson. De-a lungul istoriei clubului, acest număr a fost purtat de nume importante precum Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Stefan Effenberg, Lukas Podolski și Kingsley Coman.

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