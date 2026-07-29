Inter îi prelungește contractul lui Yann Bisseck, unul dintre fundașii de bază ai lui Chivu

Internaționalul german, în vârstă de 25 de ani, este considerat unul dintre pilonii din apărare pe care Chivu va construi noul proiect al nerazzurrilor, după ce în ultimele trei sezoane s-a impus ca titular și lider al defensivei. Bisseck a ajuns la Inter în vara anului 2023, de la formația daneză Aarhus GF.

În primul sezon la actuala campioană a Italiei a bifat 21 de apariții în toate competițiile și a marcat două goluri, contribuind la cucerirea celui de-al 20-lea titlu din istoria clubului. Unul dintre golurile sale, înscris pe terenul Bolognei, s-a dovedit decisiv în cursa pentru Scudetto.

Ascensiunea sa a continuat în sezonul 2024-2025, când a devenit un titular de bază, adunând 46 de meciuri în toate competițiile, dintre care 13 în Liga Campionilor.

În stagiunea 2025-2026, Bisseck a avut un rol important în sezonul în care Inter a realizat eventul, câștigând campionatul și Cupa Italiei. Fundașul a disputat 23 de partide în Serie A și cinci în Coppa Italia, reușind și trei goluri în campionat.

Tot sezonul trecut, germanul a atins și borna de 100 de meciuri în tricoul nerazzurrilor, chiar în partida cu Parma în urma căreia Inter și-a asigurat cel de-al 21-lea titlu din istorie.

În comunicatul publicat de club, Inter îl descrie pe Bisseck drept un jucător care a devenit „un lider pe teren și în vestiar”, remarcându-i forța fizică, jocul aerian și personalitatea, calități care l-au transformat într-un reper al echipei.

Pentru Cristian Chivu, păstrarea lui Yann Bisseck reprezintă o veste importantă înaintea noului sezon, tehnicianul român urmând să se bazeze în continuare pe unul dintre cei mai constanți fundași ai lotului în tentativa de a apăra titlul și de a avea un parcurs cât mai bun în Liga Campionilor.