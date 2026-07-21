Barella, despre colaborarea cu Cristian Chivu la Inter Milano: Din prima zi mi-a acordat încredere

„Din prima zi în care a venit mister (n.r. – Cristian Chivu), mi-a acordat mereu încredere și m-a tratat într-un mod incredibil”, a declarat internaționalul italian de la Inter Milano, Nicolò Barella, într-un interviu pentru La Gazzetta dello Sport, publicat marți.

Barella a vorbit și despre obiectivele trasate de Chivu pentru noul sezon.

„Ne cere să ne îmbunătățim și mai mult față de anul trecut. Vrem să reluăm de unde am rămas, jucând cel mai bun fotbal al nostru”, a spus mijlocașul.

Internaționalul italian a explicat că, la 29 de ani, încearcă să își adapteze stilul de joc.

„Corpul meu reacționează diferit. Încerc să joc un fotbal mai inteligent din punct de vedere al gestionării efortului, mai conservator”, a adăugat el.

Relația dintre Barella și Chivu este una care s-a consolidat rapid după instalarea românului pe banca tehnică a lui Inter, în iunie 2025. Mijlocașul italian a devenit unul dintre liderii vestiarului sub comanda lui Chivu, iar tehnicianul i-a oferit un rol și mai important în echipă, fiind căpitan în absența lui Lautaro Martínez.

„Obiectivul a fost întotdeauna să câștigăm”

Barella a subliniat că obiectivele clubului au rămas neschimbate și odată cu venirea lui Chivu.

„De când am ajuns la Inter, mai întâi cu Conte, apoi cu Inzaghi și acum cu Chivu, obiectivul a fost întotdeauna să câștigăm. Anul trecut am cucerit campionatul și Cupa Italiei, iar acum, ca să facem un sezon bun, trebuie să le câștigăm din nou, plus Supercupa, și să încercăm să mergem mai departe în Liga Campionilor”, a completat mijlocașul.

Mijlocașul a recunoscut că trofeul Champions League continuă să fie marea sa obsesie, după cele două finale pierdute.

„Liga Campionilor? Primul cuvânt care îmi vine în minte este vis. Faptul că am fost de două ori atât de aproape și nu am reușit să pun mâna pe trofeu este ceva ce nu mi-a ieșit niciodată din minte. Sper să existe și o a treia șansă, iar aceea să fie cea bună”, a spus Barella.

Nu este pentru prima dată când Barella vorbește elogios despre Cristian Chivu. În sezonul trecut, internaționalul italian îl descria pe antrenorul român drept „un exemplu”, apreciind felul în care gestionează momentele dificile și susținând că experiența sa de fost jucător al clubului îl face omul potrivit pentru a conduce Inter.

La primul sezon pe banca lui Inter Milano, Cristi Chivu a reușit o performanță istorică. Tehnicianul român a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei, devenind primul om din istoria clubului care reușește această performanță atât ca jucător, cât și ca antrenor. Chivu este și primul antrenor din istoria lui Inter care a realizat eventul chiar în sezonul de debut pe banca tehnică.