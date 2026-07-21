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Ce echipe va înfrunta România la București, în noiembrie, în World Rugby Nations Cup

World Rugby Nations Cup și-a încheiat prima parte și revine în luna noiembrie, echipa națională a României urmând să joace la București, după turneul din America de Sud, și va disputa trei meciuri pe Stadionul Arcul de Triumf.
Ce echipe va înfrunta România la București, în noiembrie, în World Rugby Nations Cup
DRAGOS PASCANEANU / MEDIFAX FOTO
Petre Apostol
21 iul. 2026, 06:16, Sport
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Prima parte a World Rugby Nations Cup s-a desfășurat în luna iulie, în America de Sud și de Nord, iar „Stejarii” au încheiat turneul cu nouă puncte. România a debutat cu o înfrângere în fața statului Chile, scor 31-48. Apoi, a obținut o remiză spectaculoasă cu Uruguay, 36-36. Sâmbătă, în ultimul meci al primei părți, a produs surpriza ultimei etape prin victoria dramatică în fața echipei din Samoa, scor 38-37.

Rezultatele obținute în turneul de vară oferă motive de optimism înaintea meciurilor din noiembrie, de la București, dar și în perspectiva Cupei Mondiale din 2027, obiectivul major al generației actuale.

În Capitală, România va întâlni Tonga, Statele Unite ale Americii și Canada, în partea a doua a ediției inaugurale a World Rugby Nations Cup.

După primele trei etape ale World Rugby Nations Cup, România ocupă locul 4 în clasamentul general al grupei, cu 9 puncte.

Lider este Georgia, cu 14 puncte, urmată de Portugalia (12 puncte) și Spania (9 puncte, avantaj față de România la criteriile de departajare). În urma „Stejarilor” se află Hong Kong China (5 puncte) și Zimbabwe (2 puncte).

În cealaltă grupă, pe primul loc se află Statele Unite ale Americii, cu 14 puncte, urmate de Chile (10), Samoa (7), Tonga (7), Canada (7) și Uruguay (7).

Datele de disputare ale turneului din noiembrie urmează să fie stabilite.

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