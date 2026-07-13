România își păstrează poziția în clasamentul mondial de rugby după remiza cu Uruguay din Nations Cup

România a remizat sâmbătă cu Uruguay, scor 36-36, în a doua etapă a Nations Cup, după eșecul cu Chile din runda întâi.

Remiza de la Montevideo a fost una dintre cele mai spectaculoase partide ale etapei. România a condus în mai multe rânduri și a rezistat inclusiv în dublă inferioritate numerică. Însă, Uruguay a egalat pe final, printr-un eseu.

După două etape, România ocupă locul al patrulea în grupa Europa-Africa-Asia, cu patru puncte.

Clasamentul grupei este condus de Georgia, cu 9 puncte, urmată de Spania (8) și Portugalia (7).

În cealaltă grupă, America-Pacific, Chile este lider cu punctaj maxim (10), fiind urmată de Statele Unite ale Americii (9), Samoa (5), Tonga (5), Uruguay (5) și Canada (3).

Rezultatele etapei a doua din World Rugby Nations Cup:

Uruguay – România 36-36

Georgia – Samoa 33-12

Spania – Tonga 32-19

Chile – Hong Kong China 38-17

SUA – Zimbabwe 31-15

Portugalia – Canada 38-14

Rezultatele etapei a doua au produs și modificări în clasamentul mondial World Rugby. Cea mai importantă ascensiune îi aparține Spaniei, care a urcat patru poziții și ocupă acum locul 16 în lume, după victoria cu Tonga.

România rămâne pe locul 22, cu 60,92 puncte, cu 0.84 puncte în plus față de ierarhia anterioară.

În partea superioară a clasamentului mondial, Africa de Sud și-a consolidat poziția de lider după victoria cu Scoția, Anglia a urcat pe locul al cincilea în urma succesului categoric cu Fiji, iar Scoția a coborât pe șase. Franța s-a apropiat de primele trei poziții, în timp ce Noua Zeelandă și Irlanda și-au păstrat locurile 2 și 3 după victoriile obținute în etapa a doua a Nations Championship.

Ultima etapă din prima parte a competiției este programată la finalul săptămânii. România va întâlni Portugalia, meci programat tot la Montevideo, sâmbătă, de la ora 17:30.